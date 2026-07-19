Anglia s-a impus în această noapte, la Miami, cu scorul de 6-4 în fața Franței, în finala pentru medaliile de bronz de la Cupa Mondială 2026. Partida a avut o desfășurare incredibilă: englezii au condus la pauză cu 4-0, francezii au revenit până la scorul de 3-4, iar ultimele 3 goluri au fost marcate în ultimele 10 minute de joc, două dintre ele în prelungiri.

Anglia și-a adjudecat în această noapte medaliile de bronz de la Cupa Mondială 2026, după ce echipa lui Thomas Tuchel a învins cu scorul de 6-4 Franța în finala mică de la Miami, la capătul unui meci cu o desfășurare incredibilă.

Duelul a început cu două echipe de start în care s-au remarcat multe schimbări față de precedentele partide de la turneul final, ambii selecționeri alegând să le acorde mai multe minute unor jucători care au evoluat mai puțin în această vară, transmite eurosport.ro.

Englezii au avut o primă repriză incredibilă, profitând de un joc foarte slab al fotbaliștilor trimiși pe teren de Didier Deschamps. Declan Rice a deschis scorul încă din minutul 3, când a interceptat balonul de la adversari și a șutat imparabil de la circa 24 de metri.

Apoi, în minutul 18, Ezri Konsa a dublat avantajul englezilor, înscriind cu capul din interiorului careului, după o lovitură de la colțul terenului executată perfect de Rice.

În minutul 37, Marcus Rashford și Bukayo Saka au plecat pe contraatac încă din propria jumătate de teren și au ajuns în careul lui Mike Maignan, de unde, după un schimb de pase între ei, jucătorul lui Arsenal a șutat balonul în plasă.

Scorul primei reprize, 0-4, a fost stabilit în minutul 45+1, când Eberechi Eze i-a pasat lui Saka, acesta reușind să-l învingă din nou pe portarul francezilor cu un șut de la marginea careului. A fost pentru prima dată după aproape 60 de ani când Franța a încasat 4 goluri într-o singură repriză.

Franța, învinsă cu scor de tenis în finala mică de la Cupa Mondială 2026

După pauză, Didier Deschamps a făcut 4 modificări, iar echipa lui a arătat mult mai bine, reușind să recupereze foarte mult din diferența de pe tabelă. În minutul 48, Kylian Mbappe a înscris din interiorul careului, după un assist al lui Michael Olise.

Peste doar 6 minute, starul lui Real Madrid i-a pasat lui Bradley Barcola, care a modificat la rândul său tabela, după un șut în stânga portarului Dean Henderson.

Apoi, în minutul 66, Olise și Mbappe au colaborat perfect pentru o nouă reușită a decarului Franței, care l-a învins încă o dată pe goalkeeper-ul echipei lui Thomas Tuchel, ducând scorul la 3-4.

Deși în următoarele 20 de minute francezii au avut ai multe șanse importante de a marca, în principal prin Michael Olise și Ousmane Dembele, următorul care a modificat tabela a fost Bukayo Saka.

Fotbalistul lui Arsenal a transformat, în minutul 87, o lovitură de la 11 metri acordată după un fault comis în careu de Malo Gusto. Saka a șutat imparabil, pe jos, la colțul din stânga porții lui Maignan și a reușit al patrulea hat-trick de la această ediție a Cupei Mondiale.

În prelungiri, s-au marcat încă două goluri. Mai întâi, în minutul 90+6, Ousmane Dembele a redus din diferența de pe tabelă, readucând speranțele fanilor francezi, după un șut incredibil la colțul lung.

Peste doar câteva zeci de secunde, Jude Bellingham a stabilit scorul final, după o acțiune individuală de excepție și un șut din interiorul careului, la care Maignan nu a putut interveni.

Partida s-a încheiat, astfel, cu scorul de 6-4 în favoarea Angliei, care și-a adjudecat pentru prima dată în istorie medaliile de bronz. Este pentru prima dată când englezii se clasează pe podium la Cupa Mondială după 60 de ani, respectiv de la titlul cucerit la ediția din 1966.

De cealaltă parte, pentru Franța locul 4 este cel mai slab ocupat în ultimii 12 ani. La precedentele două ediții, "cocoșii galici" au terminat pe locurile 1 și 2, în timp ce în 2014 au fost doar pe cea de-a șaptea poziție.