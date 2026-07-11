Iar în această noapte se va stabili și cea de-a doua semifinală de la Cupa Mondială. Anglia și Norvegia se duelează pentru un loc între cele mai bune patru echipe ale lumii, iar câteva ore mai târziu Argentina și Elveția vor închide faza sferturilor de finală. Câștigătoarele vor completa careul de ași, unde Franța și Spania și-au asigurat deja prezența.

La miezul nopții Hard Rock Stadium din Miami va găzdui unul dintre cele mai așteptate dueluri ale sferturilor de finală. Anglia lui Thomas Tuchel pornește favorită în confruntarea cu Norvegia lui Ståle Solbakken, însă nordicii au devenit revelația turneului și visează la cea mai mare performanță din istoria lor.

Englezii ajung în sferturi după o victorie dramatică, 3 la 2, în fața Mexicului. Marea armă a Angliei rămâne Harry Kane. Căpitanul Celor Trei Lei are deja șase goluri la această Cupă Mondială și este al patrulea în clasamentul golgheterilor. Kane a avut un mesaj ferm înaintea confruntării, mai ales către adversarul său direct Erling Haaland, cei doi fiind în lupta pentru gheata de aur.

Harry KANE, SELECȚIONER NORVEGIA: „Obiectivul meu principal este să câștig Cupa Mondială cu Anglia, nu să fiu cel mai bun marcator al turneului. Dar totodată știu că eu sunt cel care trebuie să înscrie, sunt numărul 9, d eci trebuie să marchez și să ajut echipa”.

De partea cealaltă, Norvegia traversează cel mai bun turneu final din istoria sa. Scandinavii au eliminat Brazilia în optimi după o prestație impresionantă, iar Erling Haaland a făcut din nou diferența cu o dublă pe final de meci. Atacantul lui Manchester City a înscris în fiecare meci disputat la actualul Mondial și a ajuns la șapte goluri, fiind la o singură reușită de liderii, Messi și Mbappe. Pentru reprezentativa lui Ståle Solbakken, calificarea în sferturile de finală reprezintă deja cea mai bună performanță din istoria participărilor la Cupa Mondială, iar selecționerul a transmis că echipa sa nu mai este intimidată de miza competiției, mai ales după ce au reușit scandinavii în fazele eliminatorii.

Stale SOLBAKKEN, SELECȚIONER NORVEGIA: „Acesta este al treilea cel mai important meci și cred jucătorii sunt într-o dispoziție bună, relaxată, dar totodată competitivă. Cred că au o echilibru excelent și abia așteptă meciul”.

La doar câteva ore distanță, de la ora 04:00 dimineața, pe arena din Kansas City, Argentina și Elveția își dispută ultimul bilet pentru semifinale. Campioana mondială en titre continuă să impresioneze prin forța ofensivă, însă drumul până în sferturi a fost departe de a fi lipsit de emoții. Selecționata "Albicelestă" are, alături de Franța, cel mai bun atac al competiției, cu o medie de aproape trei goluri pe meci, iar Lionel Messi conduce ofensiva cu opt reușite, la egalitate cu Kylian Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor.

Lionel SCALONI, SELECȚIONER ARGENTINA: „Vor fi careva schimbări, dar în principiu vom juca similar. Adevărul este că dincolo de cât de greu ne-a fost, nebunia meciurilor, în legătură cu jocul, cred că echipa a jucat foarte bine”.

Adversara Elveția trăiește, la rândul ei, un moment istoric. Reprezentativa lui Murat Yakin a revenit în sferturile Cupei Mondiale după o pauză de 72 de ani și visează la cea mai mare surpriză a turneului. În optimi, reprezentativa din ”Țara Cantoanelor” a trecut de Columbia doar după loviturile de departajare, într-un meci fără goluri după 120 de minute. Murat Yakin are și emoții din cauza problemelor de lot, Johan Manzambi rămânând incert pentru duelul cu Argentina. Iar toată atenția este asupra geniului Lionel Messi.

Granit XHAKA, CĂPITAN ELVEȚIA: „Indiferent dacă îl urmărești timp de 90 de minute, va fi greu. Fcem tot posibilul. Trebuie să fim inteligenți, să jucăm compact, astfel încât să nu aibă prea mult spațiu”.

Așadar, până acum, Franța și Spania și-au rezervat locurile în penultimul act al competiției, iar în această noapte se va afla și tabloul complet al semifinalelor.