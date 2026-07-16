Victoria Argentinei a fost sărbătorită și în Spania, viitoarea adversară din finala Cupei Mondiale. Cel puțin fanii clubului Barcelona vor avea un meci de vis dintre actualele vedete ale catalanilor de la naționala iberică și Leo Messi, legenda clubului.

Piața Gloriei din Barcelona a fost locul de întâlnire al argentinienilor. Turnul a fost colorat în cinstea victoriei sud-americanilor, care au o comunitate numeroasă în Spania, inclusiv la Barcelona.

Localurile din Barcelona au fost asaltate de fanii Argentinei, aflați în delir după fiecare gol.

Scandările s-au auzit și în stațiile de metrou.

Va fi un meci extrem de special pentru fanii clubului FC Barcelona. Pe de o parte vor fi actualele staruri ale echipei: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri, Gavi, Ferran Tores și alții, iar de cealaltă va fi cel mai mare fotbalist din istoria catalanilor, Leo Messi, care nu a mai întalnit niciodată până acum Spania într-o partidă oficială și nici nu a jucat contra lui Lamine Yamal, considerat urmașul lui în tricoul blaugrana.

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ Este o națională pe care o cunosc foarte bine, cu o filosofie a fotbalului pe care o urmează de mulţi ani. Îi cunosc pe mulți fotbaliști, am jucat împotriva lor, îi urmăresc. Mulţi dintre ei joacă pentru Barcelona, un club pe care îl iubesc şi pe care îl urmăresc întotdeauna. Deci, va fi un meci special pentru că e o finală a Cupei Mondiale. În mod natural, aştept un meci foarte echilibrat”

Relațiile dintre Spania și Argentina sunt bune, având strămoși comuni, aceeași limbă și culturi asemănătoare. De-a lungul timpului, reprezentativele s-au duelat de 14 ori, fiecare având câte șase victorii, dar la Cupa Mondială au jucat o singură dată, în îndepărtatul 1966, când s-a impus naționala sud-americană.