Un nou episod dramatic din rivalitatea istorică dintre Anglia și Argentina s-a consumat miercuri seară (15 iulie) pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Messi va juca cea de-a treia finală de Mondial din carieră, după ce Argentina ajunge pentru a doua oară consecutiv în ultimul act, programat duminică (19 iulie), la New York, în compania Spaniei.

Anglia - Argentina 1-2

În ceea ce privește finala mică, Franța și Anglia se vor duela sâmbătă (18 iulie), de la ora României 00:00, pe Hard Rock Stadium din Miami.

Cele două naționale au practicat un joc prudent într-o primă repriză lipsită de mari ocazii, duelul de la Atlanta fiind deseori fragmentat din pricina faulturilor dure comise în special la mijlocul terenului.

Notele jucătorilor/ flashscore.ro

Anglia a bifat o primă șansă în minutul 32, John Stones trimițând pe lângă poarta lui Emiliano Martinez cu o lovitură de cap, după o fază fixă.

La poarta lui Pickford, cea mai mare șansă a argentinienilor a venit din gheata lui Enzo Fernandez: mijlocașul lui Chelsea a trimis un șut puternic de la mare distanță, balonul trecând destul de aproape pe deasupra bării transversale.

Statistici full meci/ flashscore.ro

Nu am avut așadar parte de goluri și nici de mari ocazii în prima parte a jocului: centralul Ismail Elfath a arătat câte un cartonaș galben pentru fiecare dintre cele două naționale: Elliot Anderson și Lisandro Martinez au fost jucătorii avertizați.

Anglia - Argentina este primul meci de la Cupa Mondială, de când există date statistice (1966), în care nu s-a înregistrat niciun șut în primele 30 de minute. Precedentul record fusese stabilit chiar în ultima partidă a Angliei, contra Norvegiei, când primul șut a venit în minutul 29.

Repriza secundă

Primele minute din actul secund au adus o șansă bună pentru Argentina: Julian Alvarez a recuperat o minge pierdută de Spence și a încercat să-l surprindă pe Pickford cu un șut la colțul scurt, însă goalkeeperul englez a răspuns pozitiv. În continuare, Messi a recuperat din nou balonul care a ajuns la același Alvarez, de această dată atacantul lui Atletico trimițând în plasa laterală exterioară.

Unda de șoc a venit la Atlanta în minutul 55: campioana mondială Argentina s-a văzut condusă grație unei reușite semnate de Anthony Gordon, jucătorul Barcelonei punctând după o centrare bună venită de la Morgan Rogers.

Jocul s-a animat după deblocarea tabelei: Juliano Simeone a scăpat în poziție bună în flancul drept, însă o intervenție de milioane a lui Spence a făcut ca Anglia să scape de pericol.

Pickford și-a salvat echipa cu un reflex miraculos la o lovitură de cap a lui Nicolas Gonzalez, extrema reluând după o centrare bună venită de la Messi din flancul drept.

Cu un sfert de oră înainte de finalul celor 90 de minute, Anglia a scăpat din nou, mingea trimisă cu o lovitură de cap de Alexis Mac Allister oprindu-se în bara porții lui Pickford.

După ce a intervenit în fața lui Enzo Fernandez și a acordat un nou corner pentru Argentina, goalkeeperul Angliei nu a mai putut face nimic la cea de-a doua încercare a mijlocașului. După o pasă a lui Messi, Fernandez a transformat cu un gol superb din afara careului.

Asediul argentinienilor a continuat: după ce Mac Allister a nimerit din nou bara, mingea a ajuns la Leo Messi, a cărui centrare a fost fructificată de Lautaro Martinez.

Echipele de start și informații pre-meci

Echipele de start/ flashscore.ro

Anglia nu a impresionat prin jocul său la această Cupă Mondială, însă spiritul de luptă a ieșit la iveală în fazele eliminatorii, ultima dată revenind de la 0-1 pentru a învinge Norvegia cu 2-1 după prelungiri în sferturi.

Deși antrenorul Thomas Tuchel și talismanul Jude Bellingham au avut opinii diferite despre cel mai recent succes al Celor Trei Lei, echipa a ajuns acum la a patra semifinală de turneu major din 2018 încoace – la fel de multe câte reușise în toată istoria sa anterioară. Tuchel încearcă să devină primul antrenor străin în ultimii 48 de ani care ajunge în finala Cupei Mondiale, în timp ce Anglia nu a mai ajuns în această fază din 1966, când a câștigat trofeul, fiind eliminată în semifinale atât în 1990, cât și în 2018.

Campioana en-titre Argentina a câștigat toate cele șase meciuri la această Cupă Mondială – și ultimele 12 la turneele finale – dar a trebuit să lupte din greu pentru a trece de fazele eliminatorii. Echipa lui Lionel Scaloni a avut parte de un al doilea meci consecutiv marcat de controverse de arbitraj, având nevoie de prelungiri pentru a elimina Elveția, rămasă în zece oameni, cu 3-1 în sferturi, devenind astfel cea mai prolifică echipă înaintea semifinalelor (17 goluri).

Este la doar un gol distanță de recordul Argentinei într-o singură Cupă Mondială, stabilit în 1930, când a ajuns în finală, iar puțini ar paria împotriva ei aici, având în vedere că deține cel mai bun procentaj de victorii (100%) în semifinale din istoria competiției (V5).

Istoricul meciurilor directe

Anglia a pierdut doar trei din cele 14 meciuri disputate împotriva Argentinei (V6, E5), însă ultimele două înfrângeri au venit chiar la Cupa Mondială, în 1986 și 1998. De atunci, Cei Trei Lei sunt neînvinși în trei meciuri directe (V2, E1), câștigându-le pe ultimele două.

Probabilitate victorie/ flashscore.ro

Statistici

Anglia nu a reușit să treacă mai departe în niciunul dintre cele trei meciuri eliminatorii de turneu major disputate împotriva unor echipe clasate în top 4 FIFA.

Anglia a obținut doar 11 cornere în meciurile eliminatorii de la această Cupă Mondială.

Argentina a marcat cel puțin 3 goluri în ultimele patru meciuri de Cupă Mondială, fiind a doua cea mai lungă astfel de serie din istoria competiției.

Șase din ultimele șapte meciuri ale Argentinei au produs peste 2,5 goluri.

Jucători cheie și jucători absenți

Anglia este prima echipă din istoria Cupei Mondiale care are doi jucători cu câte șase goluri marcate la aceeași ediție. Jude Bellingham a reușit câte o dublă în fiecare din ultimele două faze eliminatorii, iar căpitanul Harry Kane este pregătit să bifeze a 121-a selecție, stabilind astfel un nou record absolut pentru jucătorii de câmp ai Angliei. Lionel Messi vine în această semifinală ca cel mai bun marcator (21) și pasator (10) din istoria Cupei Mondiale, fiecare dintre cele zece assist-uri fiind pentru jucători diferiți.

Jarell Quansah rămâne suspendat pentru Anglia, care l-a scos de pe teren pe Declan Rice la pauză în sferturi, după ce acesta a avut probleme medicale. Leandro Paredes și Cristian Romero au ieșit accidentați pentru Argentina în sferturi, dar ambii sunt așteptați să fie apți de joc, scrie flashscore.ro.