Argentina a câștigat meciul cu Elveția, scor 3-1, după prelungiri, calificându-se în semifinalele Campionatului Mondial. Naționala din Țara Cantoanelor părea să se afle în controlul jocului înainte ca Embolo să fie eliminat după o simulare, în vreme ce deținătoarea titlului nu a impresionat.

Argentina și Elveția s-au întâlnit în ultimul sfert de finală de la Campionatul Mondial. Deținătoarea titlului spera să ajungă din nou în "careul de ași", în vreme ce reprezentativa din Țara Cantoanelor avea ca obiectiv pătrunderea în premieră în semifinalele competiției.

Deschiderea scorului a venit în minutul 10. La un corner, Lionel Messi a centrat și Mac Allister a finalizat. Ulterior, până la pauză, nu s-a înregistrat o altă ocazie deosebit de importantă. Argentina părea mulțumită să apere rezultatul, în vreme ce Elveția părea incapabilă să pună mari probleme defensivei adverse.

Argentina se califică în semifinale! Elveția, om în minus după o simulare

Argentina nu a impresionat deloc și a oferit o replică slabă în prima parte a reprizei secunde. În minutul 49, Embolo i-a pasat lui Ndoye în fața porții, însă acesta a fost blocat de Lisandro Martinez în ultimul moment. Ulterior, în minutul 65, Emiliano Martinez și-a salvat echipa la un alt șut al aceluiași Ndoye.

Până la urmă, atacantul legitimat la Nottingham Forest a marcat în minutul 67. Aflat în careu, acesta a fost servit în partea laterală și dintr-un unghi închis l-a învins pe Martinez, răsplătind efortul depus de jucătorii Elveției în partea secundă.

Un moment foarte interesant și care s-a dovedit decisiv a avut loc la scurt timp după ce Elveția reușise să egaleze. Paredes a primit cartonașul galben pentru un presupus fault la Embolo. Cei din camera VAR l-au chemat la margine pe central, care a remarcat că elvețianul a simulat. Arbitrul a "șters" avertismentul argentinianului și i-a acordat al doilea galben elvețianului, care a părăsit terenul în lacrimi.

Având un om în plus și forțată să nu mai stea la adăpostul avantajului, Argentina a început să atace. În minutul 85, Lionel Messi, singur cu Kobel, nu a reușit să îl învingă pe elvețian. Ulterior, în minutul 90+2, același superstar a trimis un șut foarte periculos, care s-a scurs de puțin pe lângă poarta adversă. În minutul 90+9, Lisandro Martinez a avut o execuție fantastică din semifoarfecă, însă Kobel a fost din nou la post. Scorul la finalul timpului regulamentar a fost 1-1 și astfel s-a intrat în prelungiri.

Până la urmă, Argentina s-a calificat în semifinale, Julian Alvarez a prins un șut imparabil de la distanță în minutul 112, iar Lautaro Martinez, cu o execuție din interiorul careului, a risipit emoțiile, în minutul 120+1. În "careul de ași", deținătoarea titlului va da peste Anglia.