Argentinienii au luat cu asalt New York-ul înaintea finalei Cupei Mondiale. Mii de fani îmbrăcați în culorile naționalei sud-americane au cântat și au dansat în Times Square. Se așteaptă un show unic și în pauza finalei, pentru urmând să aibă loc un show, la care vor participa Shakira, Justin Bieber și Madonna.

Times Square este cel mai emblematic loc al New York-ului și a devenit punctul de întâlnire pentru zeci de mii de argentinieni. Îmbrăcați în tricouri cu Messi sau Maradona, având vuvuzele și tobe, dar și multă dispoziție bună, sud-americanii au transformat zona, cel puțin pentru câteva ore, într-un mic Buenos Aires.

„ Sperăm ce e mai bun. Sperăm că va juca bine și sperăm că vom putea sărbători după. Va fi o poveste incredibilă”

„ Cred că Messi o va face pentu noi, dar și restul echipei, cu siguranță. „La Scaloneta”, haide Argentina! ”

În ciuda vremii instabile, suporterii naționalei Argentinei au creat o atmosferă demnă de o finală de Cupă Mondială.

Chiar dacă, au fost într-un număr mai mic, spaniolii au cântat în susținerea selecționatei lor cu aceeași pasiune, caracteristică ce definește ambele națiuni.

Capacitatea tribunelor arenei MetLife din New Jersey este de aproximativ 80 de mii de locuri. Presa americană a estimat că aproape 50 de mii de spectatori vor fi argentinieni. Evident, mulți nu au putut obține bilete, dar au venit pentru spectacol. Însă, cei care vor avea norocul de a fi pe stadion vor urmări într-o premieră istorică un mini-concert. FIFA a preluat modelul american, la marile partide, cum ar fi Superbowl. și va organiza un show la pauza meciului. Pe scenă vor urca Justin Bieber, Madonna, BTS și simbolul competiției, Shakira.

Se așteaptă ca pauza să dureze 17 minute. Concertul, nemijlocit ar trebui să țină 11 minute, restul 6 minute urmând să fie rezervate pentru demontarea scenei și pregătirea gazonului. Finala avea riscul unei amânări din cauza aerului poluat din zonă, după incendiile din Canada, dar organizatorii au dat asigurări că nu vor exista probleme.