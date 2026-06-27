Belgia a făcut spectacol cu Noua Zeelandă de care a trecut cu 5-1 și a câștigat grupa. Trossard și Lukaku au strălucit. Egipt se califică în premieră în fazele eliminatorii ale unei Cupe Mondiale, după un 1-1 cu Iran. Echipa din Golf are de așteptat ultimele meciuri din celelalte grupe.

Noua Zeelandă - Belgia 1-5

Belgia și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 după o prestație convingătoare în fața Noii Zeelande.

”Diavolii Roșii” s-au impus cu 5-1 în ultimul meci din Grupa G, rezultat care le-a adus primul loc în clasament și a pus capăt aventurii reprezentativei din Oceania. În schimb, Noua Zeelandă încheie competiția fără să obțină prima victorie din istoria participărilor sale la un turneu final mondial.

Conștientă că doar victoria îi garanta calificarea, Belgia a început în forță partida și a fost aproape de gol încă din debut.

Leandro Trossard a lovit bara cu un șut din interiorul careului, iar Tyler Bindon a respins apoi mingea de pe linia porții.

La scurt timp, belgienii au cerut un penalty pentru un presupus henț al lui Finn Surman, însă arbitrul și-a schimbat decizia după consultarea fazei și a considerat că fundașul neozeelandez avea mâna într-o poziție naturală.

Insistențele belgienilor au fost răsplătite după prima pauză de hidratare. În urma unui corner, Trossard a profitat de o fază confuză în careu și a deschis scorul din apropierea porții.

Trossard și De Bruyne au decis meciul

Diferența dintre cele două echipe s-a accentuat după pauză. Trossard și-a trecut în cont dubla după ce a urmărit atent o minge respinsă și a înscris cu un voleu din câțiva metri. La scurt timp, Kevin De Bruyne a dus scorul la 3-0 cu un șut plasat, care nu i-a lăsat nicio șansă portarului Max Crocombe.

Lukaku a intrat în istoria Belgiei

Noua Zeelandă a dat impresia că poate reveni în joc după golul marcat de Elijah Just, ajuns la trei reușite la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Belgia a răspuns însă imediat. Nicolas Raskin a centrat excelent, iar Romelu Lukaku a înscris cu o lovitură de cap, devenind cel mai bun marcator din istoria Belgiei la turneele finale ale Cupei Mondiale, cu șase goluri.

Scorul final a fost stabilit de Alexis Saelemaekers, intrat pe parcursul reprizei secunde.

Belgia își prelungește seria impresionantă

Succesul cu 5-1 o propulsează pe Belgia pe primul loc în Grupa G și îi prelungește seria de invincibilitate la 16 meciuri, bilanț în care intră 10 victorii și șase remize.

De partea cealaltă, Noua Zeelandă părăsește competiția cu un singur punct și continuă seria negativă la turneele finale. Reprezentativa din Oceania ajunge la nouă meciuri disputate la Cupa Mondială fără victorie, egalând astfel recordul negativ deținut de Honduras. Totodată, neozeelandezii nu au mai învins o selecționată europeană din 2010 și au acumulat 11 înfrângeri în ultimele 14 partide oficiale.

Egipt - Iran 1-1

Egiptul și-a asigurat calificarea în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, după remiza, 1-1, cu Iran, în ultima etapă din Grupa G.

”Faraonii” au terminat pe locul secund și își continuă parcursul la turneul final, în timp ce iranienii mai păstrează speranțe de calificare dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.

Formația lui Amir Ghalenoei a fost la câteva minute de o victorie istorică, însă golul marcat în final a fost anulat pentru ofsaid.

Egiptul a început perfect, dar Iranul a reacționat imediat

Deși era deja calificată înaintea meciului, reprezentativa Egiptului avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a păstra șanse la primul loc în grupă.

Startul a fost excelent pentru africani. În minutul 5, Mahmoud Saber a deschis scorul cu un șut din prima, mingea strecurându-se printre picioarele lui Alireza Beiranvand și trecând de încercarea disperată a unui fundaș iranian de a respinge de pe linia porții.

Iranul a avut însă ocazia perfectă de a reveni imediat. Mohamed Abdelmoneim l-a faultat în careu pe Mehdi Taremi, iar arbitrul a indicat punctul cu var. Fundașul egiptean s-a accidentat la faza respectivă și a fost înlocuit, însă Mostafa Shobeir a apărat penalty-ul executat de Taremi.

Egalarea nu a întârziat însă. În minutul 15, după ce portarul egiptean a respins șutul lui Milad Mohammadi, Ramin Rezaeian a profitat de fază și a înscris pentru 1-1, reușind al doilea său gol la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Accidentarea lui Salah a complicat misiunea Egiptului

După pauză, Egiptul a primit o lovitură importantă. Mohamed Salah a fost nevoit să părăsească terenul înainte de ora de joc, acuzând probleme medicale. Fără liderul ofensiv, echipa pregătită de Rui Vitória a pierdut din creativitate și s-a concentrat mai mult pe apărare. Iranul a profitat de acest lucru și a împins jocul spre poarta adversă în căutarea golului victoriei.

Iranul a fost la câțiva centimetri de calificare

Finalul meciului a fost dramatic. Shoja Khalilzadeh a trimis mingea în poartă după o lovitură liberă trimisă în careu, iar iranienii au declanșat sărbătoarea. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată, deoarece reușita a fost anulată pentru ofsaid.

La scurt timp, Saeid Ezatolahi a fost și el foarte aproape de golul victoriei, însă șutul său a lovit bara.

Egiptul a rezistat până la fluierul final și a obținut punctul necesar pentru locul al doilea.

Egiptul merge mai departe, Iranul așteaptă verdictul

Remiza o trimite pe Egipt în șaisprezecimile de finală, de pe locul secund al Grupei G. Următoarea adversară a „Faraonilor” va fi Australia.

În schimb, Iran rămâne în așteptare. Selecționata lui Amir Ghalenoei speră că punctajul acumulat va fi suficient pentru a obține, în premieră, calificarea în faza eliminatorie a Cupei Mondiale din postura uneia dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.