Belgienii reușesc să rămână în competiție după un început de turneu nu foarte convingător. Europenii au surclasat Statele Unite cu 4-1 și își asigură biletul pentru sferturile de finală.

Statele Unite - Belgia 1-4

”Diavolii Roșii” s-au impus fără drept de apel, scor 4-1, chiar pe terenul americanilor, la Seattle. Succesul confirmă complexul istoric pe care selecționata de peste Ocean îl are în fața europenilor, aceasta fiind a șaptea victorie consecutivă a Belgiei în confruntările directe.

Visul americanilor de a repeta performanța istorică din 2002 și de a prinde sferturile s-a prăbușit zgomotos, consemnând totodată o premieră neagră pentru acest turneu final: toate cele trei țări co-gazdă au fost eliminate în faza optimilor.

Balogun a fost iertat de FIFA, dar De Ketelaere a pedepsit SUA

Toată atenția dinaintea fluierului de start s-a concentrat pe decizia controversată a FIFA de a suspenda sancțiunea de o etapă a lui Folarin Balogun. Primit cu brațele deschise în tabăra americană, cel mai bun marcator al gazdelor a fost trimis din primul minut pe teren de Mauricio Pochettino pentru a dinamita defensiva belgiană.

Socotelile de acasă nu s-au potrivit însă cu cele de pe gazon. Elevii lui Rudi Garcia au pus stăpânire pe joc încă din primele secunde, iar portarul Matt Freese a fost întrebuințat serios după doar 45 de secunde la trasorul lui Timothy Castagne.

Momentum/ flashscore.ro

Medaliații cu bronz din 2018 au deschis scorul în minutul 9. Profitând de o gafă colectivă a defensivei adverse, Nicolas Raskin a pătruns impetuos în careu și a trimis o pasă transversală perfectă, din care Charles De Ketelaere a îndeplinit o simplă formalitate, împingând mingea în poarta goală. Singura veste proastă pentru belgieni a venit câteva minute mai târziu, când Amadou Onana a părăsit terenul accidentat la genunchi.

Replica din lovitură liberă și dubla fulgerătoare a europenilor

Americanilor le-a luat timp să își revină din pumni, însă au reușit să egaleze la jumătatea primei reprize, contrar cursului jocului.

La fel cum o făcuse și împotriva Bosniei în runda precedentă, Malik Tillman a executat magistral o lovitură liberă de la 25 de yarzi, iar mingea trimisă de mijlocașul lui Bayer Leverkusen a scuturat plasa după o deviere fericită.

Bucuria tribunelor din Seattle a fost însă una de extrem de scurtă durată. Nici 120 de secunde mai târziu, Belgia și-a recăpătat avantajul.

Leandro Trossard a trimis o centrare perfectă în careu, iar De Ketelaere, aflat într-o zi de grație, s-a înălțat superb peste apărătorii americani și a semnat „dubla” cu o lovitură plasată de cap.

Execuție de la 35 de yarzi și cireașa de pe tort pusă de Lukaku

Vizibil iritat de modul în care echipa sa a apărat flancul drept, pe unde au venit ambele goluri, Mauricio Pochettino a mutat ofensiv la pauză: l-a scos pe fundașul Sergiño Dest, aflat în criză de idei, și l-a introdus pe Giovanni Reyna.

Mutarea tactică a fost însă complet sterilă. Statele Unite au continuat să se zbată în neputință, iar Belgia a profitat imediat de startul moale al reprizei secunde.

În minutul 57, portarul Freese a ieșit hazardat din careu pentru a-l bloca pe De Ketelaere, dar a trimis mingea direct la Hans Vanaken. Mijlocașul belgian nu a stat pe gânduri și a catapultat balonul în poartă cu o execuție cu efect de la 35 de yarzi, ducând scorul la un confortabil 3-1.

Ultima jumătate de oră a fost o demonstrație de maturitate din partea jucătorilor lui Rudi Garcia, care au gestionat perfect ritmul și au controlat total mijlocul terenului. Pe fondul unei echipe americane complet demoralizate și inofensive în atac, Romelu Lukaku a pus cireașa pe tort în minutele de final, marcând al patrulea gol al europenilor cu o finalizare chirurgicală.

Statistica partidei/ flashscore.ro

Pentru belgieni nu urmează însă o perioadă de relaxare. ”Diavolii Roșii” trebuie să își reîncarce rapid bateriile, deoarece în sferturile de finală îi așteaptă un meci de foc la Los Angeles, împotriva campioanei Europei, Spania.

De cealaltă parte, mandatul lui Mauricio Pochettino la cârma Statelor Unite se încheie abrupt, iar în presă au apărut deja primele semne de întrebare legate de viitorul său, tehnicianul argentinian luând în calcul revenirea pe banca unei echipe de club, scrie flashscore.ro.