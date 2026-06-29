Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Co-gazda turneului a învins dramatic Africa de Sud, scor 1 la 0, grație unui gol marcat de Stephen Eustáquio în minutele de prelungire și a obținut prima victorie din istorie într-un meci eliminatoriu la un Campionat Mondial.

Arcadie Munteanu
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Canada continuă să scrie istorie la Cupa Mondială organizată împreună cu Statele Unite și Mexic. În fața a zeci de mii de spectatori prezenți pe stadionul din Los Angeles, canadienii au trecut cu mari emoții de Africa de Sud și au devenit prima selecționată care și-a asigurat locul în optimile competiției.

Canada și Africa de Sud
Canada și Africa de Sud/ gsp.ro

Partida a avut o încărcătură aparte. Atât Canada, cât și Africa de Sud disputau pentru prima dată în istorie un meci din fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial, iar miza și-a pus amprenta asupra jocului.

Africanii au început mai curajos și au amenințat poarta apărată de Maxime Crépeau prin Teboho Mokoena, însă portarul canadian a intervenit sigur.

Treptat, echipa pregătită de Jesse Marsch a preluat controlul. Jonathan David a irosit prima mare oportunitate, iar apoi Ronwen Williams a avut o prestație de excepție. Căpitanul sud-african a respins lovitura de cap a lui Derek Cornelius, iar câteva minute mai târziu l-a blocat spectaculos pe Tanitoluwa Oluwaseyi. Înainte de pauză, Aubrey Modiba a salvat Africa de Sud de pe linia porții, după reluarea lui Moïse Bombito.

Scenariul s-a repetat și în repriza secundă. Canada a atacat aproape permanent, dar Williams și defensiva sud-africană au rezistat. Jesse Marsch a mutat decisiv în minutul 75, când l-a trimis pe teren pe Alphonso Davies, revenit după accidentare și aflat la primul său meci la acest Mondial. Intrarea fundașului de la Bayern München a schimbat ritmul jocului, iar prima mare ocazie creată de acesta a fost ratată de Promise David.

Când totul părea că se îndreaptă spre prelungiri, a venit momentul decisiv. În minutul 90+2, după o respingere greșită a apărării sud-africane, mingea a ajuns la Stephen Eustáquio. Mijlocașul canadian a șutat puternic de la marginea careului, fără nicio șansă pentru Ronwen Williams, declanșând explozia de bucurie în tabăra gazdelor.

Golul a adus Canadei prima victorie din istorie într-o fază eliminatorie a Cupei Mondiale și, implicit, calificarea în optimile de finală. După fluierul final, selecționerul Jesse Marsch și-a felicitat jucătorii, numindu-i „eroii Canadei”, în timp ce Eustáquio a declarat că echipa nu a încetat niciun moment să creadă în victorie.

Pentru Africa de Sud, eliminarea pune capăt celei mai bune participări din istoria naționalei la un Campionat Mondial. Selecționerul Hugo Broos a lăsat să se înțeleagă că acesta ar putea fi ultimul său turneu final pe banca tehnică a reprezentativei africane.

În optimile de finală, Canada va înfrunta învingătoarea duelului dintre Olanda și Maroc, într-un meci programat la Houston, unde va încerca să-și prelungească parcursul istoric la Mondial.

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