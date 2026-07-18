Nume legendare din lumea sportului ca Novak Djokovic, Kevin Durant și Tom Brady au luat locul jurnaliștilor la o conferință de presă inedită organizată înaintea finalei Cupei Mondiale. Căpitanii Spaniei și Argentinei, Messi și Rodri, alături de selecționeri au fost în centrul atenției, la evenimentul încheiat cu o fotografie legendară.

Novak DJOKOVIC, TENISMEN: „Cum ai învățat să blochezi această presiune și să rămâi fidel modului tău de a juca?”

Unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, Novak Djokovic, a fost primul care a intrat în pielea unui jurnalist. Sârbul a vorbit engleză și spaniolă, ca să fie înțeles de argentinieni și spanioli.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „Am crescut jucându-ne cu mingea. Așa că nu te gândești la ce spun ceilalți, nu? Presiunea și toate astea trec în plan secund. Doar să te gândești să joci fotbal și că întotdeauna există o zi de mâine. ”

Lionel MESSI, CĂPITANUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „De mic am început să învăț și să înțeleg că se și pierde mai mult decât se câștigă. Cred că asta m-a făcut să cresc și ca, ca om și ca, ca jucător. ”

Argentina a fost reprezentată de portarul Dibu Martinez, Lionel Messi și selecționerul Lionel Scaloni, iar din partea Spaniei au vorbit Rodri și antrenorul Luis de la Fuente.

Emiliano MARTINEZ, PORTARUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „Vom da absolut tot ce avem mai bun cu Leo, cu echipa noastră, pentru a aduce cupa mondială înapoi în țara mea și a sărbători cu oamenii noștri. ”

Au pregătit întrebări despre finala Cupei Mondiale și legende ale sportului din SUA: fostul jucător de fotbal american, Tom Brady, și unul dintre cei mai buni marcatori din istoria NBA, Kevin Durant.

RODRI, CĂPITANUL NAȚIONALEI SPANIEI: „Este doar încă un meci. Desigur, este o finală, iar finalele sunt diferite. Dar, trebuie să continuăm să facem aceleași lucruri pe care le făceam, pentru că a fost un proces de cinci ani de când am câștigat prima dată Liga Națiunilor și EURO, iar acum am ajuns aici, în finala Cupei Mondiale.”

Fostul mare fundaș englez, Rio Ferdinand, alături de comedianul Kevin Hart au fost prezentatorii conferinței de presă, desfășurate altfel decât de obicei, fanii având acces în sală cu bilete. La sfârșit, pe scenă a urcat și rapperul Travis Scott, așa că finaliștii Cupei Mondiale, alături de celelalte vedete din lumea sportului au făcut un selfie iconic pentru cărțile de istorie.