Cristiano Ronaldo a lăsat să se înțeleagă, după înfrângerea Portugaliei cu Spania, scor 0-1, în optimile Campionatului Mondial din 2026, că nu va mai participa la o altă ediție a competiției. Atacantul, ajuns la 41 de ani, a confirmat că acesta a fost ultimul său Mondial.

Cu toate acestea, aventura sa la echipa națională nu pare să se încheie. Potrivit publicației italiene Gazzetta dello Sport, Ronaldo intenționează să rămână în lotul Portugaliei și are ca obiectiv participarea la EURO 2028, competiție la care va avea 43 de ani și jumătate.

După eliminarea de la Cupa Mondială, Roberto Martinez și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al Portugaliei. În locul său, presa italiană susține că favorit este Jorge Jesus, tehnicianul cu care Ronaldo a colaborat recent la Al-Nassr.

Conform sursei citate, experimentatul antrenor în vârstă de 71 de ani este principalul candidat pentru preluarea reprezentativei lusitane, iar venirea sa ar reprezenta un argument important pentru ca Ronaldo să își prelungească parcursul internațional.

Jorge Jesus a pregătit-o pe Al-Nassr în sezonul trecut și a reușit să cucerească titlul în Arabia Saudită, primul obținut de club după sosirea lui Cristiano Ronaldo. Relația excelentă dintre cei doi ar putea continua și la nivelul echipei naționale, dacă mutarea se va concretiza.

Cristiano Ronaldo va fi antrenat de Jorge Jesus

Federația de la Lisabona era pregătită pentru un eșec prematur la turneul final și va numi curând un nou selecționer. Conform jurnaliștilor de la A Bola, Jorge Jesus e alesul președintelui Federației, Pedro Proenca. În vârstă de 71 de ani, antrenorul și-a dat deja acordul pentru a prelua naționala.

„Am jucat 23 de ani la echipa națională și am câștigat trei titluri. Înainte de Cristiano, Portugalia nu câștigase nimic. Campionatul European a fost cel mai important. Pentru mine, 2016 are aceeași anvergură ca un Mondial, sincer. Jorge Jesus? Acea decizie nu îmi revine mie. Este o hotărâre pe care trebuie să o ia președintele nostru. Și chiar acum, nu este momentul potrivit să vorbim despre cine va veni în continuare”, a transmis Ronaldo, după eliminarea de la Campionatul Mondial.

Cristiano Ronaldo își încheie aventura la Campionatul Mondial lăsând în urmă o performanță fără precedent în istoria competiției. Căpitanul Portugaliei este singurul fotbalist care a reușit să înscrie la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Starul lusitan și-a trecut numele pe lista marcatorilor la turneele finale din 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026, stabilind un record pe care niciun alt jucător nu l-a mai atins până acum, transmite eurosport.ro.