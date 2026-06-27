Seara de vineri din 26 iunie a decis clasamentul final al Grupei I, acolo unde în ultima etapă Franța s-a impus cu 4-1 în fața Norvegiei după un joc spectaculos arătat de Les Bleus, în timp ce Senegal obține un prim succes categoric la acest turneu, africanii trecând cu 5-0 de Irak.

Așadar, Grupa I este câștigată de Franța cu maximum de puncte, în vreme ce mai departe în 16-imi merg și norvegienii. Senegalul are o șansă de a avansa de pe locul 3 grație scorului fluviu înregistrat cu Irak, însă naționala africană trebuie să aștepte după rezultatele din celelalte grupe.

Reamintim că până în acest moment Mexic, Africa de Sud, Elveția, Canada, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Maroc, Statele Unite, Australia, Germania, Coasta de Fildeș, Olanda, Japonia, Franța, Norvegia, Argentina și Columbia sunt naționalele sigure de prezența în 16-imi, acolo unde se cunosc deja 5 dintre dueluri!

Norvegia - Franța 1-4

La Boston, partida a început după un moment de reculegere ținut de jucătorii celor două echipe în memoria victimelor cutremurului devastator din Venezuela. Staff-ul și fotbaliștii Franței au dedicat momentul și mamei lui Didier Deschamps, selecționerul absent de pe bancă pentru a participa la funeralii.

Franța a fost condusă în această partidă de secundul Guy Stephan. De partea cealaltă, selecționerul Stale Solbakken i-a lăsat pe Haaland și pe Odegaard doar pe banca de rezerve în dreptul Norvegiei.

Prima fază de atac putea aduce și cel mai rapid gol de la acest Mondial, însă Kylian Mbappe a fost refuzat de bara transversală în secunda 22, după o acțiune rapidă pe flancul drept al atacului francez, starul lui Real Madrid fiind bine lansat de Ousmane Dembele.

Franța a continuat să creeze faze spectaculoase: portarul Selvik a blocat șutul în forță expediat de Manu Koné din marginea careului.

Forcingul Les Bleus a dat roade în minutul 7: Dembele a înscris pentru a doua oară la acest turneu. Balonul de Aur îl învinge pe Selvik cu un șut la colțul lung expediat din flancul drept.

A fost cel mai rapid gol marcat de Franța la Cupa Mondială 2026, reușita venind după doar 6 minute și 7 secunde.

Franța a ajuns la două goluri înscrise în primul sfert de oră la acest turneu final, fiind depășită la acest capitol doar de Olanda și Statele Unite, cu câte trei reușite. Totodată, francezii nu au mai pierdut la Cupa Mondială după ce au deschis scorul din 1982, de la 2-3 cu Polonia.

O mare șansă de gol a venit și pentru naționala scandinavă condusă de Stale Solbakken: Strand Larsen nu a putut găsi ținta dintr-o poziție favorabilă din interiorul careului.

Duelul a continuat să fie unul animat. După o acțiune caracteristică în flancul stâng, Mbappe a fost refuzat de Selvik.

Superioritatea a fost una clară de partea Franței: o nouă fază de atac orchestrată de Mbappe l-a găsit în flancul drept pe Dembele, starul lui PSG învingându-l din nou pe Selvik cu o execuție superbă la colțul lung.

Norvegienii nu au renunțat însă prea ușor la luptă: în 21 de minute am avut deja 3 goluri marcate la Boston. Thelo Aasgaard a redus din diferență după o acțiune frumoasă a scandinavilor, mijlocașul învingându-l pe Maignan cu un șut din marginea careului.

După o jumătate de oră, Franța a arătat din nou cine e ”șeful” din teren. Dembele a fost în zi mare și a făcut hattrick-ul, tot după o acțiune pe cont propriu asemănătoare cu cea din care atacantul lui PSG a marcat și celelalte două goluri.

În acest moment, Dembele l-a egalat pe colegul său din atac, Mbappe, în ceea ce privește golurile marcate la acest Mondial: ambii jucători au câte 4 reușite!

Ousmane Dembele a reușit hat-trick-ul după doar 32 de minute în meciul cu Norvegia, al doilea cel mai rapid din istoria Cupei Mondiale. Recordul rămâne la Erich Probst, care a marcat de trei ori pentru Austria contra Cehoslovaciei, în 1954, în primele 24 de minute.

Startul părții secunde a adus un penalty pentru norvegieni dictat de centralul Michael Oliver, Oscar Bobb, jucătorul lui Fulham, căzând în careu după un contact cu Theo Hernandez.

Din 11 metri, Strans Larsen a irosit șansa de a înscrie golul 2 al Norvegiei, Maignan ghicind colțul și respingând execuția vârfului de la Palace.

Cu mare dorință de gol în această partidă, Kylian Mbappe nu a găsit ținta cu o execuție din unghi, în stilul lui Dembele.

Imediat după pauza de hidratare, o recuperare a scandinavilor putea duce scorul la 3-2, însă de această dată a fost rândul lui Bobb să fie refuzat de Mike Maignan.

În prelungiri, tabela a fost închisă de Desire Doue, tânărul star al celor de la PSG finalizând cu succes cu o lovitură de cap după o centrare venită de la Bradley Barcola.

Senegal - Irak 5-0

Senegal a deschis scorul după doar 3 minute și 22 de secunde, în urma unui corner: Habib Diarra a marcat din apropiere, după ce a deviat cu succes lovitura de cap a lui Abdoulaye Seck. A fost primul gol al mijlocașului la Cupa Mondială 2026 și cea mai rapidă reușită a Senegalului la acest turneu final.

Nu avea să fie deloc un meci ușor pentru irakieni: selecționata asiatică a rămas în 10 oameni după eliminarea lui Rebin Sulaka în minutul 13, stoperul văzând cartonașul roșu după ce a comis un fault în postura de ultim apărător. Centralul Anthony Taylor a avut nevoie să revadă imaginile în camera VAR înainte de a lua decizia.

Din fază fixă, Sadio Mane l-a pus la încercare pe Basil, portarul Irakului răspunzând pozitiv.

Cu un șut de la distanță, Ismail Jakobs a fost foarte aproape de a face 2-0 în favoarea Senegalului. Înainte de pauză, o execuție din unghi a lui Sadio Mane a dat ceva emoții irakienilor.

Tabela avea să arate în cele din urmă 2-0 după aproape o oră de joc, în minutul 56, atunci când Ismaila Sarr a deviat în plasă după o pătrundere a lui Lamine Camara.

Naționala senegaleză s-a dezlănțuit: la doar 3 minute distanță, Pape Gueye a urcat scorul la 3-0, după o execuție superbă din unghi.

Cu 20 de minute înainte de final, același Pape Gueye a lovit pentru 4-0 cu o nouă ”torpilă” care nu i-a dat nicio șansă lui Jalal Hassan.

Pe final, naționala africană a punctat din nou, de această dată fiind rândul lui Iliman Ndiaye să înscrie pentru prima dată la acest turneu.

Norvegia - Franța, ora 22:00

Atât Norvegia , cât și Franța și-au asigurat deja calificarea în fazele eliminatorii, astfel că acest meci din Foxborough, Massachusetts, va decide cine termină pe primul loc.

Norvegia a reușit deja o performanță istorică la acest Campionat Mondial, fiind pentru prima dată când obține mai mult de o victorie într-un turneu final, după succesele cu Irak și Senegal în primele două partide. Chiar dacă victoriile cu 4-1 și 3-2 par convingătoare pe hârtie, Norvegia este în urma Franței în Grupa I la golaveraj, așa că are nevoie de victorie pentru a termina pe primul loc.

Faptul că nu a învins niciodată o altă echipă europeană la un turneu final de Cupă Mondială (E2, Î3) nu sună prea bine, însă o serie fenomenală de 14 victorii în ultimele 18 meciuri (E3, Î1) sugerează că poate depăși acest obstacol istoric.

Franța a arătat deja că este una dintre favoritele turneului, marcând șase goluri în victoriile clare cu Senegal și Irak în primele două etape. Câștigătoarea ediției din 2018 s-a impus ca una dintre principalele pretendente la trofeu, iar o victorie în acest ultim meci din grupă ar putea fi un semn pozitiv, având în vedere că ultima dată când a câștigat toate cele trei meciuri din grupă a cucerit trofeul, în 1998!

Cinci victorii consecutive la Cupa Mondială împotriva echipelor europene arată că are șanse mari să repete această performanță, la fel ca și cele 11 victorii din ultimele 13 partide (E1, Î1), dintre care nouă au fost la o diferență de cel puțin două goluri.

Istoricul meciurilor directe

Aceste echipe nu s-au întâlnit niciodată la Cupa Mondială, însă ultimele opt confruntări directe au fost perfect echilibrate (V2, E4, Î2).