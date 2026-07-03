După eliminarea rușinoasă de la Cupa Mondială, naționala Germaniei s-a despărțit de antrenorul Julian Nagelsmann. Specialistul de 38 de ani a ajuns la o înțelegere de reziliere a contractului cu reprezentanții federației, care își doresc să îl vadă la cârma echipei pe Jurgen Klopp.

Germania a pierdut total neașteptat partida cu Paraguay din șaisprezecimi, fiind eliminată la seria loviturilor de departajare. Dacă imediat după meci, zvonurile despărțirii de antrenorul Nagelsmann au fost negate, ieri reprezentanții Federației de Fotbal din Germania au avut o ședință comună, în care au votat unanim rezilierea contractului.

Antrenorul de 38 de ani a acceptat decizia, și-a cerut scuze și a mărturisit că nemții merită mult mai mult și au nevoie de un suflu nou. Nagelsmann a fost pe banca tehnică trei ani, iar oficialii își doresc să îl înlocuiască cu Jurgen Klopp. Fostul antrenor de la Liverpool este director tehnic la grupul RB, dar multe surse îl dau sigur drept nou selecționer al Germaniei.

Opt reprezentative, printre care Olanda, Coreea de Sud, Uruguay și Cehia, au rămas fără antrenori, după prestațiile sub așteptări la Cupa Mondială.