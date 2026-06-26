Unul dintre cei mai doriți tineri fotbaliști din lume nu a avut încălțăminte în copilărie, a crescut într-o casă în care locuiau împreună 25 de persoane și la 15 ani a plecat singur în Statele Unite, sperând să devină fotbalist. Este vorba despre Yan Diomande, cel care noaptea trecută a oferit o pasă decisivă în victoria Coastei de Fildeș. Minunea de 19 ani a fotbalului ivorian îi dedică toate succesele surorii sale mai mici, care a murit anul trecut. Diomande i-a dedicat o scrisoare sfâșietoare înaintea Cupei Mondiale, în care vorbește despre golul din sufletul său.

„ Dragă Roxane, Îți amintești când cineva mi-a cumpărat un tricou fals de la Manchester United și am scris „Ronaldo 7” pe spate cu markerul negru? Nu știam ce înseamnă bogat sau sărac. Știam doar ce e fericirea. ”

Așa începe scrisoarea emoționantă a lui Yan Diomande, publicată înainte de startul Campionatului Mondial și dedicată surorii sale mai mici. Roxane a murit anul trecut, când avea 15 ani, iar potrivit unui alt pasaj, s-a stins după ce cineva i-a strecurat pe ascuns ceva în pahar la o petrecere.

Yan DIOMANDE, FOTBALIST AL NAȚIONALEI DIN COASTA DE FILDEȘ: „ - Mă gândesc mult la sora mea pentru că astăzi am totul și aș fi putut să împart totul cu sora mea. Visul meu era să o fac fericită și mândră. Însă astăzi...

- O faci mândră.

- Da, încă o pot vedea pe sora mea. ”

Terenul de fotbal este singurul loc unde jucătorul se simte liniștit și poate vorbi cu sora sa chiar și acum. În scrisoare, Diomande i-a povestit despre momentul în care a plecat la 9 ani departe de casă pentru a juca fotbal.

Yan DIOMANDE, FOTBALIST AL NAȚIONALEI DIN COASTA DE FILDEȘ: „ Jucăm cu alt fel de încălțări, dar ca să joci cu acestea trebuie să ai bani. Cineva mi le-a cumpărat pentru că eu nu aveam bani și nici familia mea, iar apoi am decis să plec.”

„Nu știu dacă ți-am spus vreodată povestea asta, dar eu și ceilalți copii intram în sat și furam cartofi pentru că ne era foame. Făceam un „jaf la bancă”. Doi copii distrăgeau vânzătorul, iar 18 fugeau cu doi cartofi. Nici măcar nu erau buni, dar tot aveau un gust incredibil. Hahahah. Încă sunt mâncarea mea preferată - cartofi fierți cu puțin ulei.”

Diomande a crescut în sărăcie, într-o casă în care 25 de oameni trăiau laolaltă. Pasiunea și talentul i-au adus șansa de a juca la o academie din Statele Unite, la 15 ani. După ce i-a expirat viza, a picat toate probele, inclusiv la echipe din liga a doua americană, a revenit dezamăgit acasă. O singură persoană l-a făcut să spere în continuare.

„Tu ai fost cea care nu a încetat niciodată să creadă. Câteva săptămâni mai târziu am semnat cu Leganes și am plâns altfel. Pe atunci aveam emoții. Acum nu mai simt nimic. E ca și cum nu mai sunt om. De când ai murit, sunt gol.”

„ - Primul gol la nivel profesionist.

- Da, multe emoții.

- Lacrimi după primul tău gol. Pentru sora ta sau din cauza emoțiilor?

- Pentru sora mea, desigur. Da. Țineam foarte mult la sora mea și am pierdut-o.”

După Leganes a urmat transferul la RB Leipzig, unde cota sa de piață a explodat pe parcursul sezonului trecut. 13 goluri și 10 pase decisive l-au făcut una dintre cele mai râvnite extreme ale Europei. Liverpool ar fi propus deja nemților de la Leipzig 100 de milioane de euro, dar nemții își doresc o sumă mai mare. PSG și Bayern Munchen, la fel, sunt interesate de serviciile sale. Puștiul de 19 ani își trăiește visul copilăriei, fiind deja un lider al naționalei Coastei de Fildeș. Noaptea trecută, ivorianul a avut prima contribuție de gol la Campionatul Mondial.

Chiar dacă acum are faimă și bani, cum visa atunci când juca pe străzi, îi lipsește cel mai drag om din viața sa, sora pe care în răvașul său, spune că a comparat-o cu un agent sportiv de la vârsta de 10 ani.

„ Tu spuneai că pot fi mai bun decât Cristiano. Dacă îl voi vedea acolo, îi voi spune salut din partea ta. O să fac ce ai prezis, jur. Înainte să am ghete adevărate, spuneai tuturor: „Fratele meu va fi cel mai bun din lume.” Îți voi demonstra că ai avut dreptate sau voi muri încercând. Fratele tău, Yan. ”