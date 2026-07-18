Duelul orgoliiolor rănite și visului atât de aproape, care s-a spulberat. Anglia și Franța vor disputa la miezul nopții finala mică a Campionatiului Mondial, un meci pe care niciuna dintre reprezentative nu și-ar fi dorit să îl joace. Kylian Mbappe încă poate lua Gheata de Aur, iar selecționerul francez, Didier Deschamps, va disputa ultimul meci pe banca tehnică. De cealaltă parte, neamțul Tomas Tuchel, care rămâne antrenorul Angliei, și-a asumat vina pentru eșecul contra Argentinei, dar vrea să se revanșeze și să câștige medalia de bronz.

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „Nimeni nu vrea să fie mâine în acest meci. Toate aceste patru echipe au vrut să fie la New York, dar este un meci oficial de Cupă Mondială. Este o șansă de a obține cel mai bun rezultat din ultimii 60 de ani pentru Anglia. Este un meci mare împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume și, poate, a echipei în cea mai bună formă până la semifinale.”

Thomas Tuchel le-a amintit tuturor că de la titlul din 1966, Anglia nu a obținut niciodată măcar locul 3, protejându-se în fața numeroaselor critici din partea fanilor și junaliștilor. Neamțul a dat de înțeles că rămâne selecționer cel puțin până când îi expiră contractul în 2028 și își dorește să schimbe ADN-ul naționalei engleze. Cele mai multe nemulțumiri au fost legate de faptul că după ce a preluat conducerea contra Argentinei, a schimbat doi atacanți pe doi fundași încercând să apere rezultatul.

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „Dacă aveți nevoie de un vinovat, îmi asum eu responsabilitatea. Eu sunt antrenorul principal. Așa cum am spus, luăm decizii în timpul jocului și pe baza, pe baza încrederii, a competitivității noastre, a, a experienței și, și, și pe baza a ceea ce simțim cu adevărat și a ceea ce simt eu în timpul jocului.”

Atât englezii, cât și viitori lor adversari din Franța, au vorbit despre o durere și un eșec atât de greu de acceptat, ținând cont că așteptările au fost foarte mari. Evident, mai dificil decât să joci finala mică ar fi eșecul în finala mare, însă fotbaliștii își doresc să le aducă fanilor o pată de lumină pe întunericul abătut după semifinale.

John STONES, FUNDAȘ AL NAȚIONALEI ANGLIEI: „ Cred că tuturor li s-a permis acea perioadă de grație și încă trec prin asta, ca să fiu sincer, prin suferință, durere, o mulțime de lucruri, o mulțime de emoții care sunt foarte firești pentru fiecare.”

Ibrahima KONATE, FUNDAȘ AL NAȚIONALEI FRANȚEI: „Desigur că nimeni nu vrea să-l joace, în sensul că, raportat la așteptările și exigențele noastre, o finală ar fi fost ceea ce ne-am fi dorit să jucăm. Dar să nu vrei să-l joci, nu. În sensul în care reprezentăm Franța, acesta este visul unui număr uriaș de oameni.”

Pentru francezi, care au recunoscut că Spania a fost mai bună în semifinale, miza ar fi să îl facă golgheterul turneului pe Kylian Mbappe, care acum are opt reușite, la fel ca Messi. Însă, primordial va fi un rezultat pozitiv.

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Nu este un meci amical, nu este cel pe care îl avem. Am fi preferat altceva, dar este aici. Există un loc trei, așa că am datoria, împreună cu staff-ul meu, iar jucătorii o au și ei, să facem totul pentru a atinge acest ultim obiectiv care este, cu siguranță mai puțin important.”

Pentru selecționerul Didier Deschamps va fi un meci emoționant. Francezul, care deține recordul celor mai multor partide și celor mai multor victorii ca antrenor la Cupa Mondială, își va încheia aventura, cu titlul din 2018 și finala din 2022 în palmares, iar locul său va fi luat, aproape sigur, de Zinedine Zidane.

Didier DESCHAMPS, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Știu că îmi va fi dor de echipa Franței, dar am avut privilegiul timp de cincisprezece ani să fiu acolo sus cu acest tricou, trăind momente magnifice, momente mai dificile. ”

Bătălia dintre Franța și Anglia, care trezește și amintirile contextului istoric în afara fotbalului, va începe la Miami, exact la miezul nopții. Cele două selecționate s-au mai întâlnit de trei ori la Cupa Mondială, britanicii având două succese, doar că cea mai recentă partidă, sfertul din 2022, a fost câștigat de naționala „cocoșului galic”.