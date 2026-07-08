Arena BC Place din Vancouver, Canada, a găzduit ultimul meci în această țară de la Cupa Mondială, acolo unde duelul dintre Elveția și Columbia a avut nevoie de prelungiri și lovituri de departajare pentru a stabili tabloul final al sferturilor.

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 după lovituri de departajare)

Așadar, Elveția va stabili o întâlnire cu Argentina lui Messi duminică, 12 iulie, la Kansas.

Iată cele 4 sferturi de finală stabilite la Cupa Mondială 2026:

Franța - Maroc (ora României 23:00, Boston, SUA) - joi, 9 iulie

Spania - Belgia (ora României 22:00, Los Angeles, SUA) - vineri, 10 iulie

Norvegia - Anglia (ora României 00:00, Miami, SUA) - sâmbătă, 11 iulie

Argentina - Elveția (ora României 04:00, Kansas City, SUA) - duminică, 12 iulie

Majoritatea acțiunilor de atac s-au desfășurat în treimea elvețiană, jucătorii Columbiei dominând la capitolul posesie, însă fără a crea mari ocazii de a debloca tabela.

Note/ flashscore.ro

Gregor Kobel, goalkeeperul elvețienilor, a fost nevoit să intervină prompt pentru prima dată în această partidă la un șut din marginea careului expediat de Gustavo Puerta.

După pauza de hidratare a venit și prima șansă pentru elvețienii lui Murat Yakin. Fabian Rieder a profitat de o minge respinsă de un adversar și a trimis primul șut pe spațiul porții columbiene, de această dată fiind rândul lui Camilo Vargas să intervină cu succes. La scurt timp, Dan Ndoye și-a încercat și el norocul, tot după o acțiune în flancul stâng, însă Vargas a salvat din nou.

Statistici full meci/ flashscore.ro

Repriza secundă

Prudența pare să fi fost cuvântul de ordine al ambelor formații și în actul secund. Elvețienii au avut un prim moment important în atac, nou-intratul Sow nereușind să finalizeze o minge venită după o acțiune a lui Dan Ndoye.

O lovitură liberă dintr-o poziție bună executată de Rieder a trimis balonul în plasa laterală exterioară a porții lui Vargas, elvețienii continuând să pună probleme sud-americanilor.

După o oră de joc, Luis Suarez a finalizat defectuos din marginea careului, la o fază la care Columbia a avut superioritate numerică în treimea elvețiană.

În prelungirile celor 90 de minute, ultima șansă de gol a fost semnată de elvețieni, Dan Ndoye trimițând paralel cu poarta după o pasă în adâncime.

Partida de la Vancouver avea așadar să trimită ultima formație în faza sferturilor de finală în extra time.

Extra time

Sud-americanii conduși de Nestor Lorenzo au semnat cea mai mare șansă de gol abia în debutul primei reprize de extra time. În urma unui corner, fundașul Jhon Lucumi a trimis mingea în bara transversală cu o lovitură de cap. Ulterior, Kobel a avut o intervenție stângace la un șut în forță expediat de Jaminton Campaz.

La poarta Columbiei a venit rândul lui Camilo Vargas să își salveze echipa. Goalkeeperul a blocat excelent un șut din careu venit de la Zeki Amdouni.

O ratare de zile mari a venit în dreptul columbienilor: Xhaka a degajat într-un adversar, iar mingea a sărit la Campaz. Rămas singur cu portarul Kobel, mijlocașul lateral a avut o finalizare dezamăgitoare, trimițând balonul mult peste poarta elvețiană.

A fost așadar singurul meci din optimi care a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a stabili învingătoarea.

Lovituri de departajare

Prima serie de penalty-uri a adus transformări pentru ambele naționale: Juan Quintero și Granit Xhaka i-au învins pe Gregor Kobel, respectiv Camilo Vargas.

Mai departe, Davinson Sanchez a vrut să ”rupă” poarta din 11 metri, însă a nimerit doar bara transversală, mingea picând pe linia porții elvețiene. De ratarea sud-americanilor a profitat Zeki Amdouni, care a făcut 2-1 pentru europeni, trimițând în stânga lui Vargas.

În seria a treia, Campaz a înscris cu mari emoții, în timp ce Manuel Akanji, jucătorul lui Cristi Chivu la Inter, a irosit și el primul penalty pentru elvețieni, trimițând peste poartă.

Cucho Hernandez a fost apoi refuzat de Kobel, goalkeeperul sărind perfect în colțul din dreapta și reținând mingea din plonjon. Scorul s-a făcut 3-2 în favoarea elvețienilor: Cedric Itten l-a ”păcălit” pe Vargas cu o minge plasată pe centru.

Vedeta Luis Diaz a reaprins speranțele columbienilor cu o execuție impecabilă, în timp ce Ruben Vargas a adus calificarea elvețienilor cu lovitura decisivă.

Echipele de start și informații relevante pre-meci

Echipele de start/ flashscore.ro

Elveția a controlat meciul pe tot parcursul victoriei cu 2-0 împotriva Algeriei în șaisprezecimi și a scris istorie, reușind pentru prima dată trei victorii consecutive la Cupa Mondială. Prima victorie în fazele eliminatorii ale acestei competiții din 1938 încoace a extins seria de meciuri fără înfrângere la șapte (V4, E3), această formă bună fiind construită pe o defensivă solidă încă din start – niciunul dintre aceste meciuri nu a văzut Crucea Roșie primind gol înainte de minutul 50.

Un nou început solid ar putea crește încrederea echipei lui Murat Yakin, care vizează două victorii consecutive în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale – o premieră – și prima prezență în sferturi din 1954.

Columbia a reușit să spargă blocul defensiv al Ghanei pentru a câștiga primul meci eliminatoriu cu 1-0 și să păstreze pentru a treia oară consecutiv poarta intactă la acest turneu – doar Mexic și Spania au avut mai multe (patru) înainte de această rundă. Ar putea fi nevoie de încă un meci fără gol primit, deoarece, chiar dacă Los Cafeteros au reușit peste 20 de șuturi în fiecare dintre ultimele trei partide, media xG a acestor șuturi a fost a doua cea mai mică dintre echipele ajunse în optimi (0,08)!

Având în vedere că au câștigat doar unul dintre ultimele trei meciuri din optimile Cupei Mondiale, este nevoie de mai multă precizie la finalizare pentru a ajunge în premieră în sferturi după 2014.

Istoricul meciurilor directe

Columbia a pierdut doar unul dintre cele patru meciuri directe anterioare (V2, E1) și a câștigat cu 2-0 la Cupa Mondială din 1994, însă nu are nicio victorie în cele trei partide disputate împotriva echipelor europene în 2026 (E1, Î2).

Probabilitate victorie/ flashscore.ro

Statistici

Elveția a deschis scorul în 15 dintre ultimele 17 meciuri.

Mai puțin de doi jucători elvețieni au fost avertizați în fiecare dintre ultimele nouă partide oficiale.

În trei dintre ultimele cinci meciuri ale Columbiei s-a marcat exact un gol în prima repriză.

Patru dintre ultimele cinci partide ale Columbiei au avut sub opt cornere.

Jucători cheie și jucători absenți

Johan Manzambi are cinci contribuții la gol pentru Elveția la această Cupă Mondială (G3, A2), doar Thomas Müller (opt în 2010) reușind mai multe într-o singură ediție, sub 21 de ani, în ultimii 60 de ani. Jhon Arias a marcat trei goluri în ultimele cinci meciuri ale Columbiei, iar echipa sa a câștigat cinci dintre cele șase partide în care a înscris pentru națională (Î1).

Luca Jaquez și Denis Zakaria sunt incerți pentru Elveția, în timp ce Jhon Córdoba a părăsit devreme terenul în victoria Columbiei cu Ghana din cauza unei accidentări, scrie flashscore.ro.