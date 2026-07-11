Febra Cupei Mondiale a depășit cu mult granițele stadioanelor. În Peru, performanțele lui Erling Haaland au provocat un adevărat val de entuziasm, iar sute de familii au ales să-și numească nou-născuții după atacantul Norvegiei.

Potrivit Registrului de Stare Civilă, nu mai puțin de 468 de copii au fost înregistrați cu prenumele „Haaland”, iar alți 91 au primit numele complet „Erling Haaland”. Cele mai multe înregistrări au fost făcute după startul Cupei Mondiale și au crescut considerabil odată cu parcursul surprinzător al Norvegiei până în sferturile de finală.

Erling Haaland este unul dintre marii protagoniști ai turneului final, atacantul lui Manchester City înscriind 7 goluri, fiind omul decisiv în victoria istorică împotriva Braziliei, când a marcat ambele goluri ale Norvegiei. Dar fenomenul nu este deloc neobișnuit în Peru. Haaland este doar ultimul nume celebru intrat în registrele de stare civilă din statul sud-american. Statisticile arată că aproape 3500 de peruani poartă numele Messi, iar alți peste o mie poartă numele Cristiano Ronaldo. Totuși recordul absolut îi aparține lui Neymar, al cărui nume este purtat de nu mai puțin de 33 de mii de persoane. Peru nici măcar nu s-a calificat la Cupa Mondială, însă pasiunea pentru fotbal rămâne uriașă, iar marile vedete ale sportului continuă să influențeze generațiile tinere, chiar și la mii de kilometri distanță.