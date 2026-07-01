Fiesta mexicanilor după victoria în fața Ecuadorului s-a lăsat cu urmări tragice. Trei persoane au murit în toiul sărbătorii desfășurate pe cel mai important bulevard al țării, la care au participat circa un milion de oameni.

Bulevardul din capitala Ciudad de Mexico, Paseo de la Reforma, a părut un mușuroi, după ce naționala s-a calificat în optimi. S-a cântat și s-a dansat încontinuu, fiind lansate o mulțime de focuri de artificii.

De 40 de ani nu mai câștigase Mexicul un meci din play-off-ul Cupei Mondiale. Atunci când s-a marcat primul gol, vulcanul „de suporteri” a explodat.

Monumentul Angel de la Independencia a strălucit în mijlocul mulțimii, care a cântat și a dansat, deși era aproape de miezul nopții.

Un reporter aflat printre mexicani a fost purtat pe brațe.

Conform estimărilor, la fiesta dată de mexicani au participat aproape un milion de oameni. Autoritățile au anunțat că un bărbat în vârstă de 44 de ani și o femeie de 19 ani au murit asfixiați în tot haosul creat. Pe rețelele de socializare s-a scris și despre moartea unei a treia pesoane. Ar fi vorba despre o femeie în vârstă de 48 de ani, care s-ar fi stins după ce a fost dusă la spital.