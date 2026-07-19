Campioana mondială en titre Argentina şi campioana Europei, Spania, se înfruntă duminică pe New York New Jersey Stadium, în finala Cupei Mondiale. Spania poate cuceri ce de-al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce sud-americanii se luptă pentru apărarea titlului.

Tatiana Demian
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Finala Cupei Mondiale se încheie duminică cu cel de-al 104-lea meci al competiţiei, în care se vor întâlni campioana mondială Argentina şi campioana europeană Spania. Partida se va disputa pe New York New Jersey Stadium, de la ora 22:00 (ora României).

Parcursul spaniolilor până în ultimul act competiţional a fost marcat de surprize, dar şi de o defensivă dură care pe perioada turneului a primit un singur gol. Formaţia condusă de Luis de la Fuente a terminat faza grupelor pe primul loc după ce a făcut o remiză albă cu Insulele Capului Verde a învins Arabia Saudită cu 4-0 şi Uruguayul cu 1-0, transmite zf.ro.

În fazele eliminatorii, „La Furia Roja” a trecut fără emoţii de Austria (3-0), înainte de două victorii obţinute la limită, împotriva Portugaliei, în optimi, (1-0) şi Belgiei, în sferturi, (2-1), ambele meciuri fiind decise de golurile pe final ale lui Mikel Merino.

Pentru calificarea în finală, Spania a trecut de Franţa, reuşind să învingă formaţia lui Didier Deschamps cu 2-0, după 90 de minute în care au controlat partida.

De partea cealaltă, Argentina a avut un traseu mult mai dificil către a doua finală consecutivă. Campioana a reuşit să câştige toate meciurile din faza grupelor, Algeria (3-0), Austria (2-0) şi Iordania (3-1), căpitanul Lionel Messi, fiind principalul artizan al reuşitelor, marcând 6 goluri în cele trei meciuri.

În fazele eliminatorii, elevii lui Lionel Scaloni au întâmpinat dificultăţi. Aceştia au trecut de Capul Verde cu scorul de 3-2, după 120 de minute. În optimi, Argentina a produs o revenire spectaculoasă în faţa Egiptului, întorcând scorul de la 0-2 în ultimele minute pentru o victorie cu 3-2. În sferturile de finală, sud-americanii au trecut de Elveţia cu 3-1 după prelungiri.

În semifinale, formaţia „Albiceleste” a reuşit încă o revenire. Deşi erau conduşi cu 1-0 de Anglia, Argentina a întors scorul în minutele 85, prin reuşita lui Enzo Fernandez, şi 90+2, prin Lautaro Martinez, pentru a se califica în ce urmează să fie a şaptea finală a naţionalei sud-americane.

Meciul va fi găzduit de New York New Jersey Stadium, o arena cu o capacitate de peste 80.000 de locuri, inaugurată în 2010. Stadionul a găzduit anterior finala Campionatului Mondial al Cluburilor, jucată de Chelsea şi PSG.

La aceasta ediţie de Cupă Mondială, a găzduit deja şapte partide disputate, cinci din faza grupelor, victoria Franţei cu 3-0 în faţa Suediei şi eliminarea surpriză a Braziliei de către Norvegia.

Pentru această finală, FIFA l-a desemnat pe slovenul Slavko Vinčić să fie arbitrul partidei. Vinčić este arbitru FIFA din 2010 şi a arbitrat meciuri importante precum finala Europa League din 2022, disputată între Eintracht Frankfurt şi Rangers, şi finala Ligii Campionilor din 2024, câştigată de Real Madrid în faţa Borussiei Dortmund.

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