Franța s-a chinuit serios cu Paraguay! Naționala din Hexagon s-a calificat în sferturi, unde va da peste Maroc, grație unui penalty transformat de Kylian Mbappe în repriza secundă.

Campionatul Mondial a continuat în această noapte. Paraguay, care a produs o surpriză uriașă și a eliminat Germania în 16-imi, a întâlnit Franța, vicecampioana competiției neavând emoții în precedenta partidă cu Suedia.

Prima ocazie a venit abia în minutul 22, când execuția lui Kone a fost deviată în corner. Mai apoi, în minutul 33, dintr-o poziție bună, Rabiot a trimis peste poartă. În repriza inaugurală, cel mai important moment nu a fost un gol sau un șut periculos. În minutul 35, ca urmare a unui fault la Mbappe, cele două naționale s-au îmbrâncit pe gazon.

Franța a intrat ușor mai hotărâtă pe gazon în manșa a 2-a și, între minutele 49 și 55, a ratat trei șanse importante prin Rabiot, Dembele și Kone. În cele din urmă, deschiderea de scor a venit în minutul 70. Mbappe a transformat fără emoții un penalty obținut de Doue, iar vicecampioana mondială făcea un pas important în drumul spre sferturi. Mbappe l-a egalat pe Messi în fruntea ierarhiei golgheterilor ediției de anul acesta, cu șapte reușite.

În cele din urmă, Franța s-a impus cu scorul de 1-0 la finalul unui meci foarte fizic și tensionat. Pentru un loc în semifinale, vicecampioana mondială se va duela cu Maroc, iar mai apoi, cea care va câștiga va da peste Portugalia, Spania, SUA sau Belgia.

Maroc a marcat trei goluri în repriza a 2-a

Deși porneau ca favoriți, africanii nu au reușit în prima repriză să își impună stilul de joc, iar Canada a ratat ocazii pe bandă rulantă. În minutul 5, David a șutat periculos, Bono respingând. Același portar marocan și-a salvat echipa în minutul 10, la execuția lui Oluwaseyi, iar în minutul 19, Johnstone a trimis cu o lovitură de cap, "balonul" fiind respins de un fundaș. Până la pauză nu s-a marcat, astfel că la cabine s-a intrat cu scorul de 0-0.

Maroc a ieșit cu o altă atitudine de la cabine și a reușit să deschidă scorul destul de repede. În minutul 50, după o lovitură liberă, mingea a ajuns la Ounahi, care a trimis un șut imparabil lângă rădăcina barei. Cum era de așteptat, Canada a început să ia cu asalt poarta adversă în speranța că va reuși să trimită meciul în prelungiri, dar tot Maroc a fost cea care a marcat. În minutul 82, Ounahi a realizat dubla cu un șut din interiorul careului, iar soarta partidei era în mare parte decisă.

Marocanii nu au avut milă de adversari și la ultima fază au marcat golul care a dus scorul la unul de neprezentare. Pe un contraatac, Rahimi a înscris, iar arbitrul a pus punct partidei imediat după. Astfel, africanii sunt în sferturi la Campionatul Mondial și vor da peste Franța în următoarea fază a competiției, aceasta fiind reeditarea semifinalei din 2022, transmite eurosport.ro.