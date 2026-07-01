Franța și-a confirmat statutul de favorită și a obținut fără emoții calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 3-0 în fața Suediei. Kylian Mbappe a fost din nou liderul ofensiv al formației lui Didier Deschamps, reușind o dublă și ajungând la șase goluri la actuala ediție a turneului.

Grație acestui succes, ”Les Bleus” vor întâlni Paraguay în optimile de finală.

Mbappe a deblocat meciul înainte de pauză

Prima repriză a fost una fragmentată, cu multe întreruperi și puține ocazii clare.

Suedia a amenințat prima poarta adversă prin Alexander Isak, însă Franța a preluat treptat controlul jocului.

Bradley Barcola a ratat o șansă uriașă după o cursă impresionantă, iar Mbappe a înscris, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid.

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Atacurile francezilor au continuat, iar atât Mbappe, cât și Michael Olise au lovit bara, acesta din urmă cu o execuție spectaculoasă din foarfecă. În cele din urmă, presiunea exercitată de campioana mondială și-a produs efectul chiar înainte de pauză.

După un corner executat scurt, Mbappe a primit mingea în careu și a șutat imparabil pentru 1-0, ajungând la cinci goluri la această ediție a Cupei Mondiale.

Barcola și Mbappe au închis partida

Franța a început perfect și repriza secundă.

Michael Olise a oferit o pasă excelentă printre picioarele unui fundaș suedez, iar Bradley Barcola a finalizat simplu pentru 2-0.

Cu avantajul de două goluri, echipa lui Didier Deschamps a controlat autoritar partida și a continuat să își creeze ocazii. Jacob Widell Zetterström a evitat un scor și mai sever prin mai multe intervenții importante.

În minutul 74, Olise și-a trecut în cont a doua pasă decisivă a serii, iar Mbappe a închis tabela cu un șut plasat la colțul lung.

Prin această dublă, atacantul francez l-a egalat pe Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor competiției, în timp ce Olise a devenit lider la capitolul assist-uri.

Record pentru Franța

Victoria cu Suedia a adus și o performanță istorică pentru selecționata Franței.

Formația lui Didier Deschamps a devenit prima echipă din istoria Cupei Mondiale care înscrie cel puțin trei goluri în cinci meciuri consecutive.

Cu cel mai bun atac al turneului până în acest moment, Franța va înfrunta Paraguay în optimile de finală, în timp ce Suedia părăsește competiția după prima înfrângere suferită în fața francezilor la un turneu final major, transmite flashscore.ro.