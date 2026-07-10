Pentru a treia oară consecutiv, Franța ajunge în semifinale la Cupa Mondială. Mbappe, care l-a egalat pe Messi la numărul 8 de goluri, și Balonul de Aur Dembele, au decis în doar 6 minute disputa de la Boston cu Maroc.

Franța - Maroc 2-0

Ultima națiune africană ajunsă până în această fază părăsește astfel și ea turneul final, fiind eliminată de aceeași adversară precum în ediția precedentă din Qatar 2022, atunci când Franța învingea Marocul cu același scor, 2-0, însă în semifinale.

Pentru un loc în marea finală, Franța lui Deschamps se va duela cu învingătoarea dintre Spania și Belgia.

Primul moment notabil s-a produs în minutul 4, atunci când un șut din marginea careului expediat de Mbappe s-a transformat în corner pentru francezi, Bono având o intervenție bună. Din lovitura de colț rezultată, Les Bleus puteau deschide scorul, însă goalkeeperul marocan a avut o nouă intervenție salvatoare în fața lui Upamecano.

Un atac prelungit al Franței l-a găsit la finalizare pe Balonu de Aur Ousmane Dembele, care după o centrare venită de la Desire Doue a reluat cu o lovitură de cap din 6 metri, însă fără succes.

Situația se putea schimba pe tabelă la jumătatea primei reprize, atunci când o cursă în viteză a lui Mbappe a dus la acordarea unui penalty, atacantul prăbușindu-se în careu după un contact cu Noussair Mazraoui. Centralul argentinian Facundo Tello a indicat direct punctul cu var.

Yassine Bounou a apărat patru penalty-uri la Cupa Mondială, inclusiv la loviturile de departajare, egalând cel mai bun bilanț înregistrat de un portar din 1966 încoace.

După pauza de hidratare, Franța a continuat să se arunce furibund în ofensivă: cu o execuție caracteristică din unghi, Dembele le-a dat ceva emoții marocanilor.

Bono a continuat să facă minuni în poarta marocană: goalkeeperul l-a blocat pe Desire Doue, care a încercat să surprindă cu un șut la firul ierbii.

În prelungirile primei reprize, Lucas Digne, fundașul lateral stânga al francezilor, a nimerit bara transversală cu o execuție superbă de la distanță.

La ultima fază a primului act, marocanii au beneficiat de o lovitură liberă din marginea careului, însă încercarea lui Hakimi de a găsi colțul scurt a dat greș, formația africană rămânând cu 0 în dreptul șuturilor pe poartă după 45 de minute.

Repriza secundă

Franța lui Deschamps a continuat ofensiva și în partea secundă: Bono reținut o minge venită de la Doue, în timp ce Mbappe nu a putut fructifica din fața porții, după o acțiune frumoasă pe cont propriu realizată de Olise.

Insistențele au dat roade: Mbappe a marcat în cele din urmă golul cu numărul 8 și l-a egalat astfel pe Messi la acest turneu. Starul lui Real Madrid l-a învins în cele din urmă pe Bono cu un șut din unghi care nu i-a mai dat nicio șansă goalkeeperului marocan.

Mbappe a ajuns în total la 20 de goluri la turneele de Cupă Mondială și este la doar o singură reușită distanță de a-l egala și în acest context pe liderul all-time, Lionel Messi.

Kylian Mbappe a contribuit direct la câte 10 goluri în fiecare dintre ultimele sale două ediții de Cupă Mondială, fiind singurul jucător din 1966 încoace care reușește acest lucru la două turnee diferite.

8 goluri și 2 assist-uri în 2022

8 goluri și 2 assist-uri în 2026

Spre deosebire de prima repriză, Bono nu a mai putut face față și în actul secund: la distanță de doar 6 minute de la reușita lui Mbappe, pe lista marcatorilor s-a înscris și Dembele. Starul de la PSG a făcut 2-0 cu o minge trimisă la firul ierbii, din marginea careului.

Franța este prima echipă de la Brazilia în 2002 încoace care are doi jucători cu cel puțin cinci goluri marcate la aceeași ediție a Cupei Mondiale.

Ronaldo (8) și Rivaldo (5) - Brazilia, 2002

Kylian Mbappé (8) și Ousmane Dembélé (5) - Franța, 2026

După pauza de hidratare, marocanii au fost aproape să revină în joc după o intervenție greșită a lui Upamecano, care, în încercarea de a respinge o centrare, a trimis balonul spre propria poartă. Mingea s-a dus însă peste bara transversală.

Francezii au mai avut un motiv de îngrijorare cu un sfert de oră înainte de final, atunci când Mbappe s-a prăbușit pe gazon, acuzând crampe musculare. Decarul a fost schimbat cu Mateta.

Primul șut pe poartă al naționalei marocane a venit abia în minutul 83, Maignan fiind nevoit să pareze un șut venit de la distanță de Ounahi. Din cornerul rezultat, Hakimi l-a găsit în careu pe El Aynaoui, însă lovitura de cap a mijlocașului a trimis balonul doar în plasa laterală exterioară.

În minutele de final, nou-intratul Bradley Barcola l-a pus și el la încercare pe Bono, goalkeeperul marocan răspunzând pozitiv. Ulterior, portarul nu a ieșit prea inspirat dintre buturi la cornerul rezultat, însă Mateta nu a putut fructifica.

La ultimele secvențe, Bono l-a blocat pe Mateta în interiorul careului.

Echipele de start și informații pre-meci

Considerată una dintre marile favorite la câștigarea trofeului, reprezentativa Franței a avut un parcurs solid până în această fază a competiției. După prestații convingătoare în faza grupelor, formația pregătită de Didier Deschamps a obținut calificarea în sferturi în urma unei victorii muncite, scor 1-0, în fața Paraguayului, într-un meci tensionat din optimi.

Succesul a prelungit seria excelentă a francezilor, care au ajuns la 12 meciuri consecutive fără înfrângere în competițiile oficiale, dintre care 11 au fost victorii. Mai mult, „Les Bleus” au câștigat ultimele șapte partide disputate, iar un nou succes le-ar aduce opt victorii consecutive, performanță pe care nu au mai reușit-o din 2004.

În același timp, selecționerul Didier Deschamps va egala recordul pentru cele mai multe meciuri conduse la un turneu final de Cupă Mondială, ajungând la partida cu numărul 25 pe banca Franței. Totuși, calificarea nu este deloc garantată, mai ales că trei dintre cele șase eliminări suferite de francezi la Cupa Mondială în acest secol, fără a lua în calcul loviturile de departajare, au venit în fața unor reprezentative africane.

De partea cealaltă, Maroc continuă să impresioneze și confirmă că performanța din 2022 nu a fost o întâmplare. „Leii Atlasului” au trecut categoric de Canada în optimile de finală, impunându-se cu 3-0 după ce au transformat în goluri trei dintre cele patru șuturi expediate pe spațiul porții.

Selecționata africană este responsabilă pentru ambele situații în care o echipă de pe continent a rămas neînvinsă în primele cinci meciuri ale unei ediții de Cupă Mondială. În plus, Maroc traversează o perioadă excelentă, fiind neînvins în ultimele zece partide disputate după finala Cupei Africii pe Națiuni, bilanțul cuprinzând șapte victorii și trei remize.

Istoria confruntărilor directe este însă favorabilă Franței. Cele două naționale s-au întâlnit de șase ori, iar francezii nu au pierdut niciun duel, înregistrând patru victorii și două rezultate de egalitate. Singura confruntare oficială dintre cele două selecționate rămâne semifinala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Franța cu 2-0, transmite flashscore.ro.