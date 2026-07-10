Franța este pentru a 3-a oară la rând în semifinalele Campionatului Mondial! Mbappe și Dembele au marcat într-un interval scurt de timp, naționala din Hexagon reușind astfel să învingă Marocul cu scorul de 2-0.

Faza sferturilor de finală de la Campionatul Mondial a debutat joi seară cu meciul dintre Franța și Maroc. Naționala din Hexagon pornea cu prima șansă, însă africanii au demonstrat în ultimii ani că sunt capabili de surprize.

Primele ocazii au venit în minutul 4, când Bounou a fost la post la execuțiile lui Mbappe și Upamecano. Ulterior, în minutul 18, Dembele a fost aproape de a marca, însă șutul său s-a dus peste poartă.

Franța a ratat o șansă uriașă de a trece în avantaj. Kylian Mbappe a fost faultat de Mazraoui în careu, centralul a dictat lovitură de la 11 metri, însă tot el nu a reușit să îl învingă pe Bounou, care a parat execuția slabă a superstarului francez, în minutul 28. Până la urmă, la cabine s-a intrat la egalitate, scor 0-0, dar nu înainte ca Digne să nimerească bara cu un șut de la distanță, în minutul 45+2.

Franța, pentru a 3-a oară la rând în semifinale la Campionatul Mondial

Franța a ratat o șansă mare prin Mbappe în startul reprizei secunde. Scăpat singur cu Bounou, el a trimis mult peste, însă reușita ar fi fost oricum anulată pentru ofsaid, poziție în care se afla golgheterul francez.

Mbappe a spart gheața în minutul 60. Atacantul a prins o execuție foarte frumoasă din careu, la colțul lung, fără vreo șansă de data aceasta pentru portarul marocan. Jucătorul a ajuns astfel la opt goluri, egalându-l pe Messi în topul celor mai buni marcatori de la actuala ediție.

Într-o proporție foarte mare, Franța și-a asigurat calificarea în semifinale șase minute mai târziu. Mbappe l-a servit pe Dembele și "Balonul de Aur" a înscris cu un șut pe jos din afara careului.

Maroc nu a avut forța să revină și Franța este din nou în semifinale, pentru a 3-a ediție la rând. În 2018, naționala din Hexagon a pus mâna pe trofeu, iar patru ani mai târziu a pierdut finala cu Argentina. Pentru un loc în ultimul act, echipa lui Deschamps se va duela cu Spania sau Belgia, scrie eurosport.ro.