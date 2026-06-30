Olanda încheie încă un Mondial cu un paradox greu de explicat: un record istoric de 16 meciuri consecutive fără înfrângere la turneu și, în același timp, o nouă eliminare dureroasă. Invincibilă atât de mult timp pe teren, dar din nou învinsă la penalty-uri — acum în fața Marocului, repetând scenariul din 2014 și 2022. O serie istorică ce subliniază și mai mult contrastul dintre constanță și eșec.

Ultima înfrângere în timpul regulamentar sau în prelungiri a fost în finala din 2010, în Africa de Sud, când Spania a cucerit primul său titlu și i-a adus Olandei al treilea titlu de vicecampioană din istorie.

De atunci, nicio înfrângere. Toate eliminările recente au venit la loviturile de departajare, la fel ca acum, împotriva Marocului.

Cele mai lungi serii de invincibilitate la Mondiale/ Opta by StatsPerform

Alte recorduri negative

Olanda devine selecția națională eliminată de cele mai multe ori la Cupa Mondială fără să fi fost învinsă în timpul regulamentar al competiției (de trei ori). Echipa europeană se alătură și Spaniei ca fiind cele care au pierdut cele mai multe serii de penalty-uri la Mondiale, cu patru eșecuri. Pe lângă duelurile cu Argentina în 2014 și 2022, a mai fost eliminată de Brazilia la penalty-uri în 1998.

Olanda devine și a doua selecționată eliminată la trei Cupe Mondiale consecutive la penalty-uri, egalând recordul negativ al Italiei, care a pățit la fel în 1990, 1994 și 1998. Curios, italienii au devenit campioni la următoarea ediție, în 2006.

Naționala Marocului va întâlni acum Canada, care a eliminat Africa de Sud în ultimul minut, duminică. Meciul va avea pe 4 iulie, pe NRG Stadium, la Houston. Câștigătoarea va juca împotriva învingătoarei dintre Paraguay și Franța sau Suedia în sferturile de finală, transmite flashscore.ro.