Starul argentinian Lionel Messi a plâns după finala Cupei Mondiale, pierdută de selecționata Argentinei în fața Spaniei, după ce a primit medalia la ceremonia de la New Jersey.

Messi nu şi-a arătat emoţiile în momentul în care liderul american Donald Trump i-a pus medalia de vicecampion la gât, dar a început să plângă atunci când a coborât pe teren de pe podium şi s-a întors către suporteri.

„Lacrimile tale sunt şi ale noastre, Căpitane! Ne-ai oferit cele mai mari bucurii din viaţa noastră. Îţi mulţumim pentru devotament, pentru magie şi pentru că ai dat totul până în ultima secundă. Te iubim pentru totdeauna, Leo!”, este mesajul postat apoi pe contul oficial al naţionalei Argentinei.

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie digi24.ro