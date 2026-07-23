Lionel Messi, Kylian Mbappe și Erling Haaland formează linia ofensivă în cea mai bună echipă a Cupei Mondiale. FIFA a publicat „primul 11 de vis”, în baza voturilor fanilor. Cei mai mulți reprezentanți îi au Spania și Franța, iar marea surpriză este portarul Vozinha din Capul Verde, ajuns vedetă peste noapte.

Cel mai bun marcator al Cupei Mondiale, cu 10 goluri, Kylian Mbappe, nu putea lipsi din primul 11 de vis. Următorii trei jucători din topul golgheterilor, Lionel Messi, cu opt goluri, plus Jude Bellingham și Erling Haaland, ambii cu câte șapte reușite, se regăsesc și ei în cea mai bună echipă a turneului. Un alt fotbalist ofensiv este Michael Olise, care a bătut recordul celor mai multor assist-uri oferite la o singură ediție, șapte. Dacă aceștia au fost jucătorii cu sarcini de atac, atunci la capitolul apărare au dominat numele spaniole.

Cel mai bun fotbalist al turneului, Rodri, și fundașii laterali Marc Cucurella și Pedro Porro au reprezentat campioana mondială. Mulți s-au întrebat cum de nu a fost inclus Pau Cubarsi, ținând cont că fundașul central de 19 ani a devenit cel mai bun tânăr jucător al competiției, iar echipa sa a încasat doar un gol în drumul spre finală.

În schimb, perechea centrală o formează francezul Dayot Upamecano și argentinianul, care s-a accidentat în marea finală, Lisandro Martinez. Locul dintre buturi i-a revenit portarului de 40 de ani, Vozinha. După meciul cu viitoarea campioană mondială, Spania, în care echipa din Capul Verde a rezistat și a smuls remiza, scor 0 la 0, contul său de Instagram a crescut de la câteva zeci de mii de abonați la peste un milion, iar acum are 30 de milioane de urmăritori.

Așadar, Vozinha, Cucurella, Upamecano, Lisandro Martinez și Pedro Porro formează axa defensivă a echipei. La mijloc, Rodri ar fi dirijorul ritmului, alături de Olise și Bellingham, care au în general profil ofensiv, iar în atac, Messi, Mbappe și Haaland ar fi coșmarul oricărei apărări din lume. Cea mai bună echipă a Cupei Mondiale a fost votată de fani, prin intermediul site-ului celor de la FIFA și coincide, cu mici excepții în linia defensivă, cu așteptările multor experți și analiști.