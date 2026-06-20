Maroc a învins Scoția cu 1-0 în etapa a doua a grupei C de la Campionatul Mondial 2026, într-un meci decis de un gol marcat foarte rapid. Singura reușită a partidei i-a aparținut lui Ismael Saibari, care a înscris în secunda 71, stabilind la momentul respectiv recordul pentru cel mai rapid gol al turneului.

Reușita a venit după o pasă în adâncime a lui Brahim Díaz, Saibari preluând în careu și finalizând imparabil, la vinclu, fără șanse pentru portarul Gunn. Scoția a încercat să revină în joc, dar a avut dificultăți în a crea ocazii clare în prima parte, în timp ce Marocul a mai ratat o șansă importantă prin Bilal El Khannouss.

La pauză, marocanii conduceau meritat, după o repriză controlată. În repriza secundă, Scoția a beneficiat de două situații analizate de VAR pentru posibile penalty-uri, însă deciziile au fost în defavoarea sa. Marocul a rămas periculos pe contraatac, iar Saibari a fost aproape de „dublă” în minutul 51, când șutul său a fost deviat în bară, iar faza următoare a adus o nouă ocazie importantă pentru El Khannouss.

Abia spre final, Scoția a reușit să se apropie de poarta lui Bono, prin Scott McTominay și Lyndon Dykes, însă fără a reuși să trimită șuturi pe spațiul porții. Ultimele minute au confirmat controlul defensiv al Marocului, care a gestionat fără emoții avantajul minim.

În urma rezultatului, Maroc a ajuns la 4 puncte după primele două etape, după remiza 1-1 cu Brazilia, și va juca în ultima rundă cu Haiti. Scoția rămâne cu 3 puncte și va înfrunta Brazilia în meciul decisiv al grupei.