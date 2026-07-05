Marocul și-a continuat parcursul excelent la Campionatul Mondial din 2026 și s-a calificat în sferturile de finală, după o victorie categorică, scor 3-0, în fața Canadei, una dintre țările gazdă ale turneului.

Selecționata pregătită de Mohamed Ouahbi a făcut un meci solid atât din punct de vedere tactic, cât și defensiv, iar după o primă repriză echilibrată a tranșat disputa în partea secundă. Azzedine Ounahi a deschis scorul și a mai punctat o dată câteva minute mai târziu, semnând dubla care a decis calificarea. În prelungiri, Soufiane Rahimi a înscris pentru 3-0 și a pus capăt oricăror emoții.

Marocanii au avut însă și un motiv de îngrijorare. Ismael Saibari, unul dintre cei mai importanți oameni din ofensivă și transferat recent la Bayern Munchen, s-a accidentat și a fost nevoit să părăsească terenul încă din prima repriză. Gravitatea accidentării urmează să fie stabilită în perioada următoare.

Calificarea reprezintă o nouă performanță remarcabilă pentru fotbalul marocan. După semifinala istorică de la ediția din 2022, când a devenit prima națională africană care a ajuns în penultimul act al Cupei Mondiale, Marocul demonstrează că rezultatul din Qatar nu a fost o întâmplare și se menține în elita fotbalului mondial.

Până în faza sferturilor de finală, Marocul a avut un parcurs aproape impecabil. Nord-africanii au trecut de faza grupelor fără înfrângere, iar în șaisprezecimile de finală au eliminat Olanda după executarea loviturilor de departajare. În optimi, aceștia nu au lăsat nicio șansă Canadei și au obținut cea mai clară victorie din faza eliminatorie de până acum.

În sferturile de finală, Marocul va întâlni câștigătoarea duelului dintre Paraguay și Franța. Meciul este programat pe 9 iulie, iar o eventuală victorie i-ar duce pe „Leii Atlasului” la doar un pas de o nouă semifinală mondială.