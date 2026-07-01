Decarul Franței a fost artizanul victoriei echipei lui Didier Deschamps împotriva Suediei în optimile de finală, reușind o dublă. Mai întâi, după o acțiune din partea stângă a careului, unde a driblat, a fentat și l-a învins pe Zetterström cu un șut la colțul lung. Apoi, a profitat de o pasă a lui Olise pentru a face 3-0.

Înainte să marcheze oficial în meci, Kylian Mbappé deja înscrisese un gol, care a fost anulat pentru offside, și trimisese o minge în bară.

Cifrele atacantului din Bondy sunt pur și simplu impresionante. Cu această dublă ajunge la șase goluri la Cupa Mondială 2026 și îl egalează pe Leo Messi în fruntea clasamentului golgheterilor. În spatele lor se află Haaland cu cinci reușite, iar Dembélé și Vinícius au câte patru fiecare.

Record în fazele eliminatorii ale Mondialului

Dar datele nu se opresc aici. Mbappé a ajuns deja la 10 goluri în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, devenind cel mai bun marcator în acest tip de confruntări. I-a depășit, cu opt goluri, pe doi brazilieni, Leónidas și Ronaldo Nazário. Și, ca să fie totul și mai clar, amenințarea sa la adresa lui Messi nu se limitează doar la titlul de golgheter al Mondialului.

În clasamentul celor mai buni marcatori din istorie, jucătorul din Rosario este pe primul loc cu 19 goluri. Mbappé a ajuns la 18, la doar unul distanță. Totuși, Messi mai are de jucat cu Argentina meciul din optimi împotriva Capului Verde, sâmbătă, așa că poate să-și mărească avantajul, transmite flashscore.ro.