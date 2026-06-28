Punct final în faza grupelor la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Ultimele meciuri din seria J au tras cortina. Se calculează acum traseele și adversarii. Ultimele partide au fost Iordania - Argentina 1-3 și Algeria - Austria 3-3. Din această grupă, doar Iordania pleacă acasă.

Iordania - Argentina 1-3

Spectacol total la Dallas, într-o partidă în care Argentina și-a confirmat statutul de mare favorită în fața selecționatei Iordaniei.

Cu prima poziție în grupă deja securizată matematic, indiferent de deznodământul confruntărilor din această rundă, selecționerul Lionel Scaloni și-a permis luxul de a-și menaja căpitanul, pe Lionel Messi , pe care l-a ținut pe banca de rezerve timp de o oră. Chiar și fără geniul decarului pe teren în prima parte, sud-americanii au controlat jocul, iar intrarea ulterioară a lui Messi a adus nu doar golul desprinderii, ci și o bornă istorică nemaiîntâlnită în fotbalul mondial.

Confruntarea de pe pământ american a fost condusă de o brigadă de arbitri din România, avându-l la centru pe Istvan Kovacs, ajutat la cele două tușe de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . Pentru centralul român nu a fost deloc o seară simplă, deciziile sale stârnind controverse și necesitând intervenția tehnologiei de monitorizare video.

Start lansat pentru ”Albiceleste”

Campioana mondială a început în atac și a dat primul avertisment în minutul 6, când Giovani Lo Celso a trimis mingea în plasă, însă reușita mijlocașului de la Betis a fost anulată instantaneu pe motiv de ofsaid. În minutul 17 s-a consumat primul moment tensionat de arbitraj: Istvan Kovacs i-a enervat la culme pe iordanieni după ce a dictat o lovitură liberă periculoasă în favoarea Argentinei.

Pe reluări s-a putut observa că Abu Taha părea să se fi pripit în intervenție, deși a atins prima dată mingea înainte de a-și călca adversarul. Jucătorul iordanian a încasat și un cartonaș galben, iar decizia s-a dovedit fatală în minutul 19, când Lo Celso a executat magistral lovitura liberă, trimițând balonul direct în vinclu pentru 0-1.

Argentina a continuat asediul, iar în minutul 28, Lautaro Martinez a zguduit bara transversală, mingea ricoșând la Senesi , a cărui reluare cu capul a fost respinsă spectaculos în corner de portarul iordanian. Doar trei minute mai târziu, în faza imediat următoare, Senesi a fost lovit violent cu piciorul în față de Al Rashdan în interiorul careului. Centralul român nu a sesizat inițial gravitatea impactului, însă a fost chemat de urgență din camera VAR pentru a revedea faza. După ce a analizat imaginile, Kovacs a dictat lovitură de la 11 metri, transformată cu sânge rece de Lautaro Martinez în minutul 31.

Replica Iordaniei și momentul magic al lui Lionel Messi

Imediat după pauză, în minutul 48, Lautaro Martinez a mai avut un gol anulat pentru o poziție de ofsaid în momentul pasei, iar în minutul 53 a nimerit din nou bara transversală cu un șut puternic. În minutul 55, pe fondul relaxării defensivei Argentinei și în timp ce rezervele de lux se pregăteau de intrare, Iordania a lovit de nicăieri. Decarul Al Tamari s-a conectat perfect cu o centrare trimisă de Haddad și l-a învins pe portarul sud-american, reducând din diferență la una dintre puținele șanse ale echipei sale.

Scaloni a reacționat imediat în minutul 60, efectuând o triplă schimbare: Nico Paz , Lautaro Martinez și Giovani Lo Celso au fost înlocuiți de Almada , Mac Allister și Lionel Messi. Golgheterul turneului a intrat extrem de montat pe gazon, dorind cu ardoare să își treacă numele pe tabelă.

Momentul de grație a venit în minutul 80. Argentina a obținut o lovitură liberă, iar Messi a executat-o fin, prinzându-l pe picior greșit pe portarul iordanian, care s-a păcălit inexplicabil la traiectoria balonului. Acesta a fost al 19-lea gol al lui Messi la campionatele mondiale și al șaselea la actuala ediție.

Prin această reușită, starul argentinian a devenit primul fotbalist din întreaga istorie a sportului rege care reușește să înscrie în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială, serie începută în ultimele patru confruntări de la ediția din 2022 și continuată acum pe pământ american.

După acest succes, pentru selecționata Argentinei urmează duelul din faza șaisprezecimilor de finală, unde va da piept cu reprezentativa din Capul Verde, într-o partidă programată în dimineața zilei de 4 iulie, raportat la ora României.

Algeria - Austria 3-3

Nebunie totală și dramatism dincolo de limite în remiza dntre Austria și Algeria. Europenii au fost la secunde distanță de eliminare, dar au reușit un gol salvator marcat în minutul 90+6!

Deși un rezultat de egalitate era scenariul perfect care propulsa ambele reprezentative braț la braț în faza următoare a competiției, modul în care s-a ajuns la acest deznodământ a fost unul dramatic, urmărit cu sufletul la gură și de iranieni, a căror soartă depindea de această partidă.

Meciul a fost deblocat în minutul 28 de europeni. Servit excelent în adâncime, atacantul Marko Arnautovic a avut o preluare defectuoasă în careul advers, însă a dat dovadă de reacție și a reușit să împingă balonul pe sub portarul algerian Benbot, chiar înainte ca acesta să îl blocheze.

La scorul de 1-0 pentru Austria, Algeria se afla în postura de echipă eliminată din competiție. Aflată cu spatele la zid, pe marginea prăpastiei, reprezentativa africană a început să devină din ce în ce mai periculoasă.

Golul egalării a venit în ultimul minut al primei reprize, în urma unei faze în care norocul a jucat un rol crucial. Mingea trimisă de algerieni părea că va părăsi iremediabil suprafața de joc în aut de poartă, însă a fost ținută în teren în mod miraculos de fanionul de la colțul terenului.

Riyad Mahrez a fost cel mai iute, a preluat balonul și a continuat faza către Belghali. Acesta l-a culcat pe Sabitzer printr-o fentă de efect și a restabilit egalitatea cu o execuție magistrală: un șut în forță, trimis direct sub bara transversală.