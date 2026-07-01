Mexicul s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după ce a învins Ecuadorul cu scorul de 2-0 într-un meci disputat pe legendarul Stadion Azteca.

Mexic - Ecuador 2-0

Selecționata condusă de Javier Aguirre își continuă parcursul perfect la turneul final, menținându-și poarta intactă și declanșând fiesta în tribunele arhipline din Ciudad de México. Partida a început sub semnul incertitudinii. O furtună violentă, însoțită de ploi torențiale și descărcări electrice deasupra Ciudad de México, a obligat oficialii FIFA să amâne lovitura de începere cu exact o oră.

Blitzkrieg-ul mexican

Împinși de la spate de un public formidabil, mexicanii au început meciul într-un ritm sufocant. Tactica pragmatică a lui Javier Aguirre a dat roade rapid. Încă din primele minute, ”El Tri” a pus presiune pe axul defensiv al Ecuadorului, fragilizat parțial de oboseala acumulată în grupe, scrie flashscore.ro

Julián Quiñones a deschis scorul rapid, profitând de o breșă majoră în defensiva coordonată de Félix Torres și Piero Hincapié.

Roberto Alvarado a trimis o pasă lungă în adâncime pe flancul stâng. Plecat perfect din propria jumătate de teren, atacantul mexican Julián Quiñones a pătruns în careu, a driblat un fundaș advers și a șutat puternic cu piciorul drept direct în colțul de sus al porții adverse, lăsându-l fără replică pe portarul Hernán Galíndez.

Nu a trecut mult timp, iar veteranul Raúl Jiménez a majorat diferența la 2-0 printr-o execuție de atacant pur. Julián Quiñones, autorul primului gol, a combinat excelent într-un spațiu restrâns cu Raúl Jiménez, oferindu-i o pasă decisivă ideală. Jiménez a preluat în centrul careului și a șutat puternic cu piciorul drept direct în colțul din dreapta sus al porții, dublând astfel avantajul țării gazdă.

Ecuador, fără speranță

Ecuadorul a încercat să reacționeze pe finalul reprizei prin faze fixe, însă Caicedo a trimis constant centrări suprasolicitate, iar arbitrul Slavko Vinčić a fluierat pauza chiar în momentul în care sud-americanii încercau o schemă scurtă dintr-un corner, stârnind furia selecționerului Sebastián Beccacece.

Management perfect și defensivă de fierÎn partea a doua, Ecuadorul a efectuat modificări în încercarea de a destabiliza defensiva gazdelor, însă echipa lui Beccacece nu a găsit deloc ritmul necesar. Jucători precum Gonzalo Plata sau Enner Valencia au fost complet izolați.

Mexicul s-a retras inteligent, închizând toate culoarele. ”El Tri” a demonstrat o organizare defensivă impecabilă, extinzându-și seria incredibilă de la această Cupă Mondială: patru meciuri consecutive fără gol primit (după cele trei victorii la zero din grupe împotriva Africii de Sud, Coreei de Sud și Cehiei).

Singura altă echipă din turneu cu o asemenea performanță defensivă în acest punct este Spania.

Fluierul final a consemnat o victorie istorică: Mexicul sparge blestemul și câștigă primul său meci eliminatoriu la o Cupă Mondială din ultimii 40 de ani. Ultima oară se întâmplase în 1986.