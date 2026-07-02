Belgia și Senegal au oferit probabil cel mai electrizant meci din 16-imile Cupei Mondiale. După aproape 90 de minute, belgienii păreau că ”urmează” exemplul negativ al unor mari naționale europene eliminate precum Germania și Olanda, însă Diavolii Roșii au avut o revenire de senzație și au trimis duelul în extra time în doar 3 minute. Drama a continuat, acolo unde Belgia și-a asigurat calificarea în optimi în urma unui penalty acordat în minutul 120.

Belgia - Senegal 2-2 (3-2 după extra time)

Astfel, formația europeană condusă de Rudi Garcia merge în optimi, acolo unde pe 7 iulie se va înfrunta cu învingătorea dintre SUA și Bosnia - Herțegovina pentru un loc în sferturi. Duelul este programat să înceapă de la ora 03:00 și se va disputa tot la Seattle.

Începutul de meci a fost unul destul de echilibrat, prima șansă de gol venind în dreptul ”Diavolilor Roșii” prin golgheterul Leandro Trossard (2 goluri), șutul extremei fiind reținut de către Mory Diaw.

O ocazie monumentală a apărut în scurt timp în dreptul echipei africane, acolo unde Ismaïla Sarr a trimis mingea în bară, nereușind să profite de o ieșire eronată dintre buturi a lui Thibaut Courtois, la o centrare bună venită din flancul stâng.

NoteFlashscore

După o respingere a apărătorilor belgieni, Idrissa Gueye a trimis din voleu pe spațiul porții, Courtois reușind să rețină.

Senegalul a deschis scorul la jumătatea primei reprize, prin Habib Diarra, care a trimis în plasă mingea respinsă de bară după lovitura de cap a aceluiași Ismaila Sarr.

Senegal a continuat să domine la capitolul posesie, iar golul lui Habib Diarra a confirmat forma ofensivă a africanilor, care au marcat în ultimele patru meciuri de la Cupa Mondială. Pentru Diarra a fost a doua reușită la acest turneu final, în timp ce Belgia are un bilanț complicat: nu a mai câștigat la Mondial ultimele trei meciuri în care a primit primul gol, de la victoria cu Japonia din 2018.

În finalul primei reprize, belgienii au avut ceva speranță după ce o centrare venită de la Doku din flancul drept a fost ușor deviată de un apărător senegalez pe spațiul porții, însă goalkeeperul Mory Diaw a fost pe fază.

În urma unui corner, Diaw a avut o paradă superbă la un șut din afara careului expediat de Maxim De Cuyper, aceasta fiind cea de-a doua minge trimisă de belgieni pe spațiul porții în prima repriză.

Statistici full meciOpta by Stats Perform

Repriza secundă

La pauză, selecționerul Rudi Garcia a efectuat prima modificare în tabăra Belgiei, trimițându-l pe teren pe Romelu Lukaku, aflat la a 16-a apariție la Cupa Mondială, în locul lui Charles De Ketelaere.

Cu toate acestea, prima ocazie a reprizei secunde le-a aparținut tot senegalezilor, prin Iliman Ndiaye, care a trimis pe lângă poartă din interiorul careului, în minutul 46.

O incursiune bună a lui Sadio Mane în flancul stâng, precedată de o centrare în mijlocul careului, nu a putut fi fructificată de către Habib Diarra.

Nu a durat însă mult timp până ca tabela de la Seattle să arate 2-0 în dreptul africanilor: lansat bine în adâncime de către Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr s-a revanșat pentru cele două bare din prima repriză și l-a învins pe Courtois, după ce a reușit o preluare bună, scăpând din marcajul lui Arthur Theate.

Ismaïla Sarr a ajuns la patru goluri la această Cupă Mondială, marcând pentru al treilea meci consecutiv. Totodată, atacantul a devenit cel mai bun marcator al Senegalului într-o singură ediție a turneului, depășind borna de trei goluri stabilită de Papa Diop, iar naționala africană a ajuns la patru reușite în primul sfert de oră al reprizei secunde, mai mult decât orice altă echipă la acest Mondial.

Totodată, Sarr ajunge la borna de 5 goluri marcate la campionatele mondiale, atacantul punctând și la turneul din Qatar 2022, în victoria Senegalului 2-1 în fața Ecuadorului, în faza grupelor.

După golul de 2-0 al Senegalului, Rudi Garcia a făcut noi schimbări pentru a redresa situația disperată în care se află naționala sa și a renunțat la doi jucători importanți, Kevin De Bruyne și Jérémy Doku, trimițându-i pe teren pe Nicolas Raskin și Dodi Lukébakio. La scurt timp, Belgia a avut o ocazie prin Brandon Mechele, dar lovitura sa de cap a trecut peste poartă. Din unghi, Youri Tielemans a lovit plasa laterală exterioară.

Pauza de hidratare a arătat și un moment tensionat în teren între Tielemans și Trossard, cei doi jucători începând să se certe în timp ce mergeau spre marginea terenului.

Cu un sfert de oră înainte de final, Dodi Lukebakio a fost foarte aproape să reducă din diferență și să creeze suspans, însă execuția superbă a extremei Benficăi a făcut ca mingea să treacă foarte aproape de vinclul porții lui Diaw.

Cu toate astea, Romelu Lukaku a reaprins speranțele Belgiei în minutul 86, reducând diferența cu al doilea său gol de la această ediție a Cupei Mondiale. Pentru atacant a fost a șaptea reușită în total la turneele finale.

Miracolul avea să se producă la Seattle la distanță de doar 3 minute, acolo unde o eroare imensă a portarului Diaw, care a ieșit eronat la o centrare a lui Trossard, i-a permis lui Youri Tielemans să puncteze cu o lovitură de cap în minutul 89.

Duelul a continuat astfel în extra time, acolo unde dramatismul nu a încetat să dispară.

Extra time

Cele două reprize de extra time au arătat un joc extrem de prudent în dreptul ambelor formații, care și-au împărțit ocaziile în fiecare episod din prelungiri. Lukaku a semnat o nouă șansă pentru Belgia în prima repriză din extra time, în vreme ce la poarta lui Courtois Ibrahim Mbaye a dat ceva emoții în actul secund.

Cu toate astea, Belgia putea evita loviturile de departajare și își însușească o calificare în optimi încă din minutul 117, însă Dodi Lukebakio a nimerit bara transversală din aproximativ 6 metri. Elevii lui Rudi Garcia au solicitat un penalty la faza de construcție, considerând că Tielemans a fost călcat în careu de către Lamine Camara.

Jocul a fost oprit ulterior de arbitrul Said Martinez, centralul din Honduras acordând penalty pentru Belgia după consultarea cu asistenții din camera VAR în minutul 120.

Au urmat momente tenisonate, Pathe Ciss prăbușindu-se în careu chiar pe punctul de la 11 metri, acuzând faptul că ar fi fost lovit de un belgian, Diavolii Roșii fiind pregătiți să execute lovitura de pedeapsă.

În cele din urmă, Youri Tielemans și-a asumat răspunderea pentru executarea penalty-ului. În minutul 120+4, mijlocașul lui Aston Villa a punctat pentru 3-2 și a trimis-o astfel pe Belgia în optimi!

Belgia a fost la un pas de eliminare în ultimul meci din grupă, dar a reușit să devină prima echipă europeană de la Anglia în 1990 care câștigă grupa după ce nu a reușit să câștige primele două partide, obținând cea mai categorică victorie a sa la o Cupă Mondială, 5-1 cu Noua Zeelandă .

Cele cinci goluri marcate reprezintă mai mult decât reușise Belgia în precedentele șapte meciuri de la Cupa Mondială la un loc, iar această prestație arată că echipa își regăsește forma la momentul potrivit. În ciuda startului lent, Belgia vine la acest meci cu a doua cea mai lungă serie de invincibilitate din istorie (V10, E6), două dintre aceste rezultate fiind obținute împotriva unor adversari africani (V1, E1).

Parcursul Senegalului în faza grupelor a semănat izbitor cu cel al Belgiei, nereușind să câștige niciunul dintre primele două meciuri (Î2), înainte de a marca cinci goluri în etapa a treia împotriva Irakului, care a jucat în zece oameni, devenind singura echipă de pe locul trei calificată cu trei puncte.

Meciurile cu multe goluri au fost o constantă pentru Senegal în grupe, doar partidele cu Norvegia (G15) având mai multe goluri decât cele 14 înscrise în meciurile Senegalului, însă faptul că au primit șase dintre acestea împotriva unor echipe europene, Norvegia și Franța , ar trebui să îi facă să abordeze cu prudență această partidă. Au avut probleme și în trecut cu adversarii europeni, ultimele două meciuri eliminatorii la Cupa Mondială fiind pierdute la zero în fața Turciei și Angliei.

Istoricul meciurilor directe

Acesta va fi primul duel direct dintre cele două națiuni. Belgia este neînvinsă în cinci din cele șase confruntări de la Cupa Mondială cu echipe africane (V3, E2), în timp ce Senegal a pierdut fiecare dintre ultimele patru meciuri la turneu împotriva unor națiuni europene.

Probabilitate victorieOpta by Stats Perform

Statistici

Belgia a avut o medie de șapte șuturi pe poartă pe meci în faza grupelor.

Belgia a primit un singur gol în repriza a doua în ultimele șase partide.

Cinci dintre ultimele șase meciuri ale Senegalului au avut peste 3.5 goluri.

Senegal a marcat zece dintre ultimele 12 goluri după pauză.

Jucători cheie și jucători absenți

După golul și pasa decisivă din runda precedentă, Romelu Lukaku are acum mai multe implicări în goluri la Cupa Mondială decât orice alt jucător belgian din 1966 încoace (G6, A2) și ar putea marca în două meciuri consecutive la turneu pentru a doua oară, după ce a reușit acest lucru în 2018, al doilea gol fiind chiar împotriva unei echipe africane! Pape Gueye de la Senegal a contribuit la trei dintre cele cinci goluri ale echipei sale în ultimul meci din grupă (G2, A1), fiind la doar o implicare de recordul absolut pentru un jucător senegalez la o Cupă Mondială.

Belgia nu are probleme medicale, în timp ce portarul Senegalului, Édouard Mendy, va lipsi în această rundă din cauza unei entorse la genunchi.