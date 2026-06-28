Una dintre Elveţia, Algeria, Columbia şi Ghana va fi în sferturile Campionatului Mondial şi va lupta, foarte probabil cu Argentina, pentru o calificare istorică în "careul de aşi" al competiției. Niciuna dintre aceste naţionale nu e clasată între primele 10 în clasamentul FIFA.

Grupele de la Mondial s-au încheiat, iar tabloul fazelor eliminatorii arată destul de dezechilibrat, cel puţin pe hârtie. Pe o parte avem formaţii precum Germania, Franţa, Olanda, Maroc, Portugalia, Croaţia, Spania sau Belgia, în timp ce în jumătatea inferioară se remarcă doar Brazilia, Anglia, Argentina şi, poate, Columbia, scrie eurosport.ro

Zona inferioară a tabloului ne propune în 16-imi întâlniri între Elveţia şi Algeria şi Columbia - Ghana, învingătoarele din cele două partide urmând a fi faţă în faţă în optimi. Ca atare, una dintre aceste 4 echipe va ajunge cu certitudine în sferturile de finală. Interesant e că niciuna dintre aceste ţări nu e în top 10 în clasamentul FIFA, astfel că vom avea o prezenţă neaşteptată în această fază.

-Elveţia - locul 19

-Algeria - locul 28

-Columbia - locul 13

-Ghana - locul 73

Una dintre Elveţia, Algeria, Columbia sau Ghana va lupta pentru semifinalele Mondialului. Niciuna nu a ajuns vreodată acolo

Una dintre aceste formaţii va lupta pentru semifinale, probabil, contra Argentinei. Campioana mondială, care trebuie să treacă de Capul Verde şi, probabil, de Egipt în "cursa" pentru sferturi va întâlni pentru un loc în "careul de aşi" o formaţie fără experienţă la acest nivel. Elveţia a ajuns de două ori în sferturile Mondialului, ultima oară în urmă cu 72 de ani (la ediţia găzduită chiar de ea). Columbia s-a calificat o singură dată în ultimele 8 (în 2014, când a pierdut contra Braziliei), la fel ca şi Ghana (în 2010, a cedat la penaltyuri cu Uruguayul lui Luis Suarez, într-o partidă rămasă în istorie - fostul vârf al lui Liverpool şi Barcelona a scos mingea cu mâna de pe linia porţii, în final, iar Asamoah Gyan a ratat penaltyul).

În ceea ce o priveşte pe Algeria, aceasta a trecut de faza grupelor pentru abia a doua oară în istorie. Nord-africanii au ajuns în optimi în 2014, unde au împins-o pe Germania în prelungiri (2-1 pentru nemţi).

Meciurile din 16-imile Campionatului Mondial

-Germania - Paraguay

-Franţa - Suedia

-Africa de Sud - Canada

-Olanda - Maroc

-SUA - Bosnia

-Brazilia - Japonia

-Coasta de Fildeş - Norvegia

-Argentina - Capul Verde

-Egipt - Australia

-Portugalia - Croaţia

-Mexic - Ecuador

-Anglia - RD Congo

-Columbia - Ghana

-Elveţia - Algeria

-Belgia - Senegal

-Spania - Austria

Dacă în partea inferioară putem asista la un meci precum Ghana - Algeria pentru sferturi, pe partea cealaltă de tablou se prefigurează două întâlniri teribile în optimi: Franţa - Germania şi Spania - Portugalia.