Eroul naționalei din Paraguay, Orlando Gill, a fost atacant în copilărie, dar antrenorii l-au forțat să devină portar, datorită înălțimii. A trecut prin multe până să ajungă în atenția întregii lumi și să devină eroul din poarta sud-americanilor care au trimis Germania acasă. Gill a debutat la naționlă abia anul trecut, asta după ce, cu doar câțiva ani în urmă, ajunsese să își vândă hainele și tot ce avea mai scump pentru a-și salva copilul nou-născut bolnav.

Celebra frază a lui Gary Lineker: „Fotbalul este un joc simplu: 22 de bărbați aleargă după o minge, iar la final Germania câștigă.”, nu s-a mai adeverit și ieri, iar asta și datorită lui Orlando Gill. În timpul meciului a avut șase parade, iar la seria loviturilor de departajare a apărat două penalty-uri.

Nimeni însă nu s-ar fi gândit la acest scenariu, după prima partidă de la Mondiale, în care Gill a încasat patru goluri de la jucătorii Statelor Unite, iar marele Jose Luis Chilavert l-a criticat dur pentru lipsa de comunicare cu fundașii. Numit un portar „mut”, Gill a făcut zgomot mai tare ca niciodată, devenind erou național. Copiii din academia clubului argentinian San Lorenzo au sărit în sus de bucurie.

Orlando Gill este portarul clubului din Argentina din ianuarie 2024, dar abia anul trecut a ajuns la prima echipă. Goalkeeper-ul a primit șansa în câteva meciuri amicale și a rămas omul de bază între buturi. Doar că atunci avea deja 24 de ani și doar două partide la nivel profesionist. La națională a debutat în septembrie 2025 și cu Germania a fost doar al zecelea său meci în tricoul reprezentativei.

Chiar dacă și-a primit șansa târziu, Orlando a profitat din plin. Și mai incredibil este că în copilărie a fost atacant, până când un antrenor i-a spus că va sta pe bancă dacă nu intră în poartă. Cel mai dramatic moment al vieții a fost în 2022. Fiul său nou-născut, Lautaro, a avut mari probleme de sănătate, iar Orlando Gill, care juca în Paraguay și nu se remarca cu nimic și-a vândut tot ce avea în casă, inclusiv haine și echipamente de joc – totul pentru a-și salva băiatul.

Orlando GILL, PORTARUL NAȚIONALEI DIN PARAGUAY: „ Poate dura mult, poate dura puțin. Așa este zi de zi. Într-o zi, șansa poate apărea de nicăieri, iar în altă zi nu. Mie mi-a fost dat să lupt mult, a trebuit să lupt mult în Paraguay, dar nu m-am lăsat niciodată descurajat, iar acum se reflectă tot sacrificiul pe care l-am făcut.”

Tot atunci, portarul de 24 ani și-a vândut tricoul în care a jucat la Copa America Under 20, cea mai dragă amintire de până atunci. Chiar dacă a ajuns la un moment dat falit, până la 25 de ani nu a fost portar principal la nicio echipă și nici nu jucase la națională, Orlando Gill a reușit să bucure o întreagă națiune, demonstrând că nu toți eroii poartă mantie.