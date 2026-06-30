Președintele Paraguayului, Santiago Pena, a declarat zi națională liberă marți pentru a sărbători victoria surprinzătoare a țării sale în fața Germaniei, care a trimis Paraguayul în optimile Cupei Mondiale.

Formația sud-americană a surprins deținătoarea a patru titluri mondiale, Germania, câștigând cu 4-3 la penalty-uri după ce scorul a fost 1-1 la finalul prelungirilor, luni, reușind una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.

„Astăzi, o întreagă țară sărbătorește. Sărbătorim victoria unei echipe care reprezintă esența identității noastre: determinarea, credința și forța unui popor care nu renunță niciodată”, a scris Pena pe X, alături de o fotografie în care semnează decretul.

Textul decretului, publicat de asemenea de Pena pe rețelele sociale, menționează că victoria Paraguayului depășește cu mult sfera sportului și justifică o sărbătoare la nivel național.

„Guvernul nu poate rămâne indiferent la această realizare extraordinară. Este necesar să se faciliteze adunarea tuturor paraguayenilor pentru a sărbători această zi istorică”, se arată în decret.

Paraguay este a doua țară sud-americană care declară zi liberă după un rezultat surpriză la Cupa Mondială împotriva Germaniei.

Săptămâna trecută, președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a anunțat și el o zi națională liberă după ce țara sa a obținut o victorie cu 2-1 în fața Germaniei, în Grupa E, calificându-se astfel în faza eliminatorie, transmite flashscore.ro.