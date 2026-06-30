După succesul obținut în fața Germaniei, președintele din Paraguay a declarat zi națională liberă, pentru ca oamenii să sărbătorească din plin. Pe străzile capitalei Asuncion au ieșit zeci de mii de fani, iar o țară întreagă a cântat în același ritm. Victoria a fost celebrată în avioane, în trafic și oriunde a prins suporterii, aducând bucurie și oamenilor din alte țări sud-americane, cum ar fi Argentina și Brazilia.

Paraguay-ul nu are vulcani, dar imediat după victoria contra Germaniei, capitala Asuncion și nu doar, a erupt. A avut loc o adevărată explozie de bucurie. Cel puțin 60 de mii de oameni au cântat și au dansat în Centrul Vechi al orașului.

Microbiștii s-au adunat pentru a urmări împreună duelul istoric pe ecrane uriașe.

Pe internet s-a viralizat filmulețul în care televizorul se stinge automat, exact atunci când era executat penalty-ul decisiv.

Succesul în play-off, primul din ultimii 16 ani, a stârnit tuturor sentimentul de mândrie națională.

Cu această ocazie, președintele Santiago Pena și-a respectat promisiunea și a decretat zi liberă națională. Chiar în timpul seriei loviturilor de departajare, președintele din Chile ajunsese la aeroport. Delegația sa a așteptat deznodământul partidei, deoarece până și polițiștii s-au oprit pentru a urmări penalty-urile.

Chilienii, la fel ca mulți alți sud-americani, au sărbătorit victoria Paraguay-ului. Brazilienii s-au bucurat că a pierdut Germania, care a bătut-o cu 7 la 1, la Mondialul de acasă în 2014. Tot în același an, Argentina a pierdut finala cu Germania, așa că și în cazul lor, mai savuroasă este înfrângerea nemților decât victoria vecinilor din Paraguay. Câțiva argentinieni au urmărit meciul din avion.

Cel mai important succes al Paraguay-ului din toată istoria este accederea în sferturile Cupei Mondiale, la ediția din 2010.