Kylian Mbappe are șanse mari să primească drept premiu de consolare Gheata de Aur la aceast Campionat Mondial. După dubla cu Anglia, francezul a preluat conducerea în cursa golgheterilor, având cu două reușite peste Messi. Mbappe l-a devansat pe argentinian și în top-ul celor mai buni marcatori din toată istoria.

Kylian Mbappe, a fost, fără dubii, arma numărul 1 din ofensiva Franței la acest turneu final, la fel cum s-a întâmplat și în 2022. Liderul selecționatei „cocoșului galic” a marcat de două ori în poarta Angliei și a oferit pasa decisivă lui Barcola, contibuind la ceea ce putea fi cea mai tare revenire din istorie. Totuși, nu a fost suficient, însă Mbappe se poate consola cu Gheata de Aur. Atacantul de 27 de ani a devenit al patrulea jucător din istorie cu cel puțin 10 goluri la o singură ediție a Cupei Mondiale.

Messi a înscris de opt ori și are nevoie de cel puțin două reușite în finala contra Spaniei pentru a-l egala pe Mbappe. Următorul criteriu ar fi pasele decisive, iar ambii au câte patru, așa că Messi trebuie să marcheze de cel puțin două ori și să ofere un assist sau să încrie trei goluri. Argentinianul a fost depășit de Mbappe și în top-ul golgheterilor all-time. Vârful de la Real Madrid a înscris un număr fenomenal de 22 de goluri la trei ediții, în timp ce Messi are 21 de reușite.

Kylian MBAPPE, ATACANT AL NAȚIONALEI FRANȚEI: „ Leo, el marchează tot timpul. Mâine va marca, sunt sigur. Eu doar încerc să-mi ajut echipa să înscrie de fiecare dată. Evident că atunci când marchezi atât de multe goluri la Cupa Mondială, asta te face să evoluezi în anumite sfere. Oricum, mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul de mâine.”

Pe lângă un marcator de excepție, Franța a avut la acest Mondial și un asistent desăvârșit. Michael Olise a oferit șapte pase de gol pe parcursul turneului.

Cele șapte assist-uri reprezintă un nou record de când există date statistice, fiind peste performanța de șase pase decisive la o singură ediție ale lui Pele. Cel mai bun pasator din istoria turneului rămâne Leo Messi.