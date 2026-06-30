Prima optime de finală de la Cupa Mondială 2026 a fost stabilită

Profimedia / Prima optime de finală de la Cupa Mondială 2026

Canada - Maroc este prima optime de finală de la Cupa Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada. În optimi s-au mai calificat două echipe sud-americane, Brazilia şi Paraguay. Elena Pozdîrcă Programul fazei eliminatorii: ŞAISPREZECIMI DE FINALĂ Duminică 28 iunie 22:00 Africa de Sud - Canada 0-1 (Stephen Eustaquio 90+2), Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 73) Luni 29 iunie 20:00 Brazilia - Japonia 2-1 (Casemiro 56, Gabriel Martinelli 90+6, respectiv Kaishu Sano 29), Houston - Houston Stadium (meci 76) 23:30 Germania - Paraguay 1-1 (Kai Havertz 54, respectiv Julio Enciso 42), după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare, Boston - Boston Stadium (meci 74) Marți 30 iunie 04:00 Olanda - Maroc 1-1 (Cody Gakpo 72, respectiv Issa Diop 90+1), după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare, Monterrey - Monterrey Stadium (meci 75) 20:00 Cote d'Ivoire - Norvegia, Dallas - Dallas Stadium (meci 78) Miercuri 1 iulie 00:00 Franța - Suedia, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 77) 04:00 Mexic - Ecuador, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 79) 19:00 Anglia - RD Congo, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 80) 23:00 Belgia - Senegal, Seattle - Seattle Stadium (meci 82) Joi 2 iulie 03:00 SUA - Bosnia-Herțegovina, San Francisco Bay Area - San Francisco Bay Area Stadium (meci 81) 22:00 Spania - Austria, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 84) Vineri 3 iulie 02:00 Portugalia - Croația, Toronto - Toronto Stadium (meci 83) 06:00 Elveția - Algeria, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 85) 21:00 Australia - Egipt, Dallas - Dallas Stadium (meci 88) Sâmbătă 4 iulie 01:00 Argentina - Capul Verde, Miami - Miami Stadium (meci 86) 04:30 Columbia - Ghana, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 87) OPTIMI DE FINALĂ Sâmbătă 4 iulie 20:00 Canada - Maroc, Houston - Houston Stadium (meci 90) Duminică 5 iulie 00:00 Paraguay - câştigătoarea meciului 77, Philadelphia - Philadelphia Stadium (meci 89) 23:00 Brazilia - câştigătoarea meciului 78, New Jersey - New York/New Jersey Stadium (meci 91) Luni 6 iulie 03:00 câştigătoarea meciului 79 - câştigătoarea meciului 80, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92) 22:00 câştigătoarea meciului 83 - câştigătoarea meciului 84, Dallas - Dallas Stadium (meci 93) Marți 7 iulie 03:00 câştigătoarea meciului 81 - câştigătoarea meciului 82, Seattle - Seattle Stadium (meci 94) 19:00 câştigătoarea meciului 86 - câştigătoarea meciului 88, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95) 23:00 câştigătoarea meciului 85 - câştigătoarea meciului 87, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96) SFERTURI DE FINALĂ Joi 9 iulie 23:00 câştigătoarea meciului 89 - câştigătoarea meciului 90, Boston - Boston Stadium (meci 97) Vineri 10 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 93 - câştigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98) Sâmbătă 11 iulie 00:00 câştigătoarea meciului 91 - câştigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99) 04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100) SEMIFINALE Luni 13 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 97 - câştigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101) Marți 14 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102) MECIUL PENTRU LOCUL 3 Duminică 19 iulie 00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium FINALA Duminică 19 iulie 22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium, transmite flashscore.ro.