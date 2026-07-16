Argentina este în finala Cupei Mondiale 2026 după o răsturnare spectaculoasă de scor, de la 0-1, la 2-1 în fața Angliei, la capătul unui meci în care Lionel Messi a demonstrat încă o dată de ce este considerat de mulți cel mai mare din istorie.

Deși englezii au deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon, „Pumele” au întors spectaculos rezultatul pe finalul partidei. Magia lui Messi a ieșit la rampă în ultimele minute: starul argentinian a oferit două pase de gol geniale, mai întâi pentru egalarea semnată de Enzo Fernandez în minutul 85, iar apoi pentru golul victoriei marcat de Lautaro Martinez în prelungiri (minutul 90+2).

Messi a spulberat recordul istoric al Cupei Mondiale

Cele două pase decisive oferite în finalul de foc de la Atlanta l-au propulsat pe Lionel Messi într-o dimensiune neatinsă de niciun alt fotbalist. Ajuns la vârsta de 39 de ani, căpitanul Argentinei a bifat a 12-a pasă de gol din carieră la turneele finale mondiale, devenind liderul absolut la acest capitol.

Performanța sa este cu atât mai uluitoare cu cât zece dintre aceste 12 assist-uri au fost reușite exclusiv în fazele eliminatorii, acolo unde presiunea este uriașă. Conform statisticilor oferite de Opta, Messi este complet izolat în fruntea acestei ierarhii, în condițiile în care niciun alt jucător din istoria Cupei Mondiale nu a reușit să adune mai mult de opt pase decisive pe parcursul tuturor participărilor.

Pe lângă recordul de pase decisive, semifinala cu Anglia a mai consemnat o bornă istorică pentru decarul din Rosario. Potrivit statisticienilor de la Squawka, la vârsta exactă de 39 de ani și 21 de zile, fotbalistul legitimat la Inter Miami a devenit oficial cel mai în vârstă jucător de câmp care evoluează într-o semifinală de Cupă Mondială.

Actualul turneu final din 2026 a fost o adevărată vânătoare de recorduri pentru Messi, care continuă să își îmbunătățească propriile cifre astronomice. În acest moment, palmaresul său la Cupa Mondială arată o dominație totală:

Cele mai multe goluri din istoria competiției: 20 de reușite

Cele mai multe pase decisive din istorie: 12 assist-uri

Cele mai multe prezențe la turneele finale: 33 de meciuri disputate

La nivel general, în tricoul primei reprezentative a Argentinei, Lionel Messi a ajuns la uluitoarea cifră de 125 de goluri înscrise în 206 selecții. Chiar și la o vârstă la care alți jucători s-au retras de mult, starul sud-american rămâne motorul și piesa de bază din angrenajul selecționatei Argentinei, fiind la un singur pas distanță de a-și apăra titlul mondial, scrie flashscore.ro.