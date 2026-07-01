Ronald Koeman și-a prezentat oficial demisia din funcția de selecționer al echipei naționale a Olandei. Hotărârea tehnicianului vine la doar o zi după eliminarea prematură suferită în faza șaisprezecimilor de finală de la Campionatul Mondial 2026, unde ”Portocala Mecanică” a cedat în fața reprezentativei Marocului, scor 2-3 la loviturile de departajare, după ce la finalul timpului regulamentar tabela arăta 1-1.

Partida de la turneul final a fost una cu un scenariu de-a dreptul interzis cardiacilor. Olandezii au crezut că au dat lovitura decisivă în minutul 72, când Cody Gakpo a deblocat tabela și a deschis scorul.

Totuși, defensiva batavă a cedat dramatic în prelungirile meciului, minutul 90+1 aducând golul egalării semnat de Issa Diop, reușită care a trimis confruntarea în prelungiri și, ulterior, la loteria penalty-urilor.

La loviturile de departajare, Teun Koopmeiners și Wout Weghorst au reușit să puncteze, însă execuțiile irosite de Justin Kluivert, Quinten Timber și Crysencio Summerville au cântărit decisiv în eliminarea echipei. Valul uriaș de critici dure abătut asupra sa în țara natală l-a determinat pe Koeman să renunțe la post.

Final de drum pentru Koeman

Reputatul tehnician pune punct celui de-al doilea său mandat la cârma primei reprezentative, o aventură începută în ianuarie 2023. Sub conducerea sa, Olanda reușise o performanță notabilă la Campionatul European din 2024, ajungând până în semifinale, unde a fost scoasă din cursă tot în mod dramatic de Anglia, scor 1-2, în urma unui gol încasat exact în același minut damnat: 90+1.

În prima sa perioadă ca selecționer, între 2018 și 2020, Koeman ghidase naționala până în finala Ligii Națiunilor din 2019, pierdută la limită în fața Portugaliei, scor 0-1.

Cariera sa vastă nu se rezumă doar la echipa națională, el având la activ mandate pe banca unor cluburi de renume precum Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton și Barcelona, transmite flashscore.ro.