Un gol marcat în prelungiri de Mikel Merino pe AT&T Stadium din Arlington, Dallas, o elimină pe Portugalia și o trimite pe Spania în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Portugalia - Spania 0-1

Spania rămâne singura formație care nu a primit gol la acest Mondial, în vreme ce Portugalia părăsește cursa pentru marele trofeu își ia cel mai probabil adio și de la Cristiano Ronaldo, veteranul în vârstă de 41 de ani anunțând că după acest turneu final se va retrage de la echipa națională.

În continuare, Furia Roja așteaptă deznodământul partidei dintre SUA și Belgia, duel ce va începe de la ora României 03:00 și care va stabili sfertul de finală.

Duelul generațiilor dintre Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal a avut o însemnătate aparte pentru tânărul jucător al Spaniei. Fotbalistul Barcelonei a devenit primul jucător din istoria naționalei Spaniei care a fost titular în două meciuri eliminatorii de la Cupa Mondială înainte de a împlini 19 ani.

Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal / Profimedia

Primul șut pe spațiul porții a aparținut ibericilor lui Luis De la Fuente și a venit în minutul 3. Diogo Costa a reținut mingea expediată de Mikel Oyarzabal din marginea careului.

În careul advers, primele emoții pentru spanioli au provenit în urma unei execuții în forță venită de la Joao Cancelo din flancul drept. Balonul s-a dus însă peste bara transversală.

Jocul a curs foarte repede de la o poartă la cealaltă: același Oyarzabal a fost și mai aproape de gol și a trimis pe lângă, deși a fost găsit liber în fața porții, fază la care portughezii au reclamat o poziție de offside.

Prima minge pe spațiul porții a portughezilor lui Roberto Martinez a fost trimisă de Cristiano Ronaldo în minutul 12, veteranul fiind blocat de Unai Simon, naționala lusitană beneficiind de un corner.

O dublă ocazie a venit apoi în dreptul spaniolilor: Lamine Yamal și Alex Baena au fost pe rând refuzați de Diogo Costa.

Meciul a continuat să fie unul atractiv și după pauza de hidratare: o centrare periculoasă a lui Pedri a fost parată de Costa cu piciorul. Mai departe, lovitura de cap a lui Dani Olmo a trecut pe lângă.

Se poate spune că prima repriză a aparținut celor doi portari. Cu aproximativ 10 minute înainte de pauză, a venit rândul lui Unai Simon să iasă la rampă cu o dublă intervenție: mai întâi a respins lovitura de cap trimisă de Joao Felix, apoi a reținut spectaculos, din plonjon, reluarea lui Cristiano Ronaldo.

Furia Roja a continuat să trăiască periculos: în urma unui corner, un șut în forță de la mare distanță trimis de Nuno Mendes și ușor deviat de Aymeric Laporte a făcut ca mingea să se oprească în bara transversală.

Repriza secundă

Un moment dificil a venit pentru portughezi în minutul 55. Nuno Mendes a avut nevoie de intervenția medicilor și a părăsit terenul, fiind înlocuit de Nelson Semedo.

Ocaziile nu au mai fost la fel de dese precum în prima parte a jocului: în două rânduri, extremele Portugaliei au încercat să găsească soluții în careu pentru Cristiano Ronaldo, însă fără succes.

După o oră de joc, Pedri le-a dat ceva emoții lusitanilor cu un șut din afara suprafeței de pedeapsă, după o pasă venită de la Dani Olmo. Renato Veiga a intervenit și a acordat corner pentru Spania.

Ibericii lui De la Fuente au mai înregistrat o minge pe spațiul porții prin Alex Baena, însă Diogo Costa a răspuns pozitiv și de această dată.

Dintr-o lovitură liberă obținută în 16 metri, Lamine Yamal a căutat poarta și a trimis bine un balon ce se îndrepta sub bara transversală, însă Diogo Costa a intervenit din nou prompt.

După o acțiune inițiată de nou-intratul Rafa Leao și continuată cu un șut în blocaj al lui Vitinha, Bruno Fernandes a încercat și el finalizarea din careu, însă mingea a ajuns doar în plasa laterală exterioară a porții lui Unai Simon.

Au urmat clipe de panică în careul portughezilor, acolo unde Dani Olmo a fost blocat in extremis de Ruben Dias, în vreme ce Nelson Semedo a acordat un nou corner spaniolilor după o centrare periculoasă venită de la Ferran Torres.

Deși părea că duelul va merge în extra time, cele două formații preferând să practice un joc prudent în așteptarea prelungirilor, lovitura de grație a spaniolilor a venit în minutul 90+1: o minge repusă rapid din lovitură liberă de la mijlocul terenului a ajuns la Ferran Torres, care a trimis o pasă verticală excelentă pentru Mikel Merino, mijlocașul lui Arsenal învingându-l pe Diogo Costa.

La ultima fază a jocului, Bernardo Silva a trimis cu o lovitură de cap puțin peste bara transversală, după o centrare bună venită de la Francisco Conceicao.

Echipele de start și informații relevante pre-meci

Portugalia a obținut calificarea în extremis, după victoria cu 2-1 împotriva Croației în șaisprezecimi, însă progresul a fost tot ce a contat, întrucât este aproape de a ajunge pentru prima dată în istorie în sferturile Cupei Mondiale două ediții la rând. Un obstacol istoric este faptul că nu a câștigat două meciuri eliminatorii consecutive la Cupa Mondială din 2006, deși probabil se simte bine poziționată să depășească acest blocaj, având 12 victorii în ultimele 17 partide (E4, Î1).

Faptul că nu a primit mai mult de un gol în niciunul dintre ultimele nouă meciuri din această serie îi oferă o bază solidă înaintea a ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cupa Mondială pentru Cristiano Ronaldo, dacă Portugalia va fi eliminată aici.

Spania a ajuns fără emoții în optimi, după un 3-0 categoric cu Austria, devenind prima echipă de la Germania în finala din 2014 care nu a permis niciun șut pe poartă adversarului într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială. Acea defensivă impenetrabilă a fost povestea nu doar a acestui turneu, ci și sub comanda lui Luis de la Fuente, care rămâne neînvins la turneele majore (V10, E1), cu doar patru goluri primite în cele 11 partide.

Singura înfrângere a Spaniei din iunie 2023 încoace a venit la penalty-uri, chiar împotriva Portugaliei anul trecut, ceea ce reprezintă un avertisment important înaintea acestui duel, însă cu un loc în sferturi și o pagină de istorie în joc – încă un meci fără înfrângere ar egala cea mai lungă serie de invincibilitate a țării (35 de partide) – Spania are toate motivele să caute revanșa aici.

Istoricul meciurilor directe

Portugalia s-a impus în finala UNL de anul trecut, dar are doar o victorie în 12 meciuri oficiale directe în timpul regulamentar (E6, Î5).

Statistici

Portugalia a marcat exact de două ori în patru dintre ultimele cinci victorii.

Șase dintre cele opt meciuri ale Portugaliei din acest an au fost la egalitate la pauză.

Spania a păstrat poarta intactă în nouă dintre ultimele zece partide oficiale.

Spania a primit doar două cartonașe galbene la această Cupă Mondială

Jucători cheie și jucători absenți

Gonçalo Ramos are acum o medie de un gol sau o pasă decisivă la fiecare 37 de minute la Cupa Mondială – cea mai bună performanță din istoria Portugaliei pentru un jucător cu cel puțin cinci contribuții la gol – iar Portugalia a câștigat de fiecare dată când el a marcat în ultimele opt apariții internaționale. După dubla reușită contra Austriei, Mikel Oyarzabal a ajuns la 17 goluri în ultimele 16 meciuri începute ca titular pentru Spania, deschizând scorul în trei dintre ultimele patru partide din această serie.

Ambele echipe par să fie aproape de formula completă, Spania așteptându-l pe Nico Williams să revină pe teren, transmite flashscore.ro.