Alte trei echipe merg mai departe la Cupa Mondială după ce s-a încheiat și Grupa K . Columbia a câștigat grupa după ce a încheiat 0-0 cu Portugalia, iar Congo a reușit o calificare spectaculoasă de pe locul 3 cu o remontada în meciul contra Uzbekistanului, scor 3-1.

Columbia - Portugalia 0-0

Cristiano Ronaldo și Portugalia erau obligați să câștige pentru a încheia pe locul 1 în grupă și a avea un traseu mai liniștit în faza eliminatorie.

Ambele echipe au avut ocazii importante, dar Columbia a fost echipa mai periculoasă. A fost o bătălie tactică și fizică deschisă, cu nu mai puțin de 36 de ocazii de poartă, o confruntare în care sud-americanii au dictat ritmul, iar lusitanii au rezistat eroic sub asediu.

Meciul a început electrizant. Chiar din primul minut, Jhon Córdoba a dat semnalul atacului columbian, reluând cu capul, puțin peste transversală, o minge deviată de Luis Díaz . Câteva minute mai târziu, același Córdoba l-a depășit în forță pe Bruno Fernandes și a șutat periculos, dar portarul Diogo Costa a respins salvator cu o paradă de reflex.

James Rodriguez iese la rampă

Presiunea Columbiei a continuat să crească, iar geniul lui James Rodríguez și-a spus cuvântul: o pasă filtrantă superbă l-a găsit pe Jhon Arias în careu, al cărui șut plasat a fost scos de Rúben Neves incredibil, chiar de pe linia porții.

Trezită din pumni, Portugalia a replicat tăios. João Cancelo a centrat excelent pentru Bruno Fernandes, însă execuția acestuia din interiorul careului a fost blocată magistral de portarul Camilo Vargas. În tabăra cealaltă, deși a evoluat tot meciul strângând din dinți din cauza unei accidentări la umăr, Cristiano Ronaldo a fost izolat și lipsit de eficiență, ratând singura sa mare șansă dintr-o poziție clară de ofsaid. Totuși, CR7 a urcat pe doi după Messi în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe prezențe la Cupa Mondială.

Columbia forțează victoria

Partea secundă a menținut aceeași intensitate sufocantă. Diogo Costa a devenit definitiv eroul serii pentru lusitani, intervenind providențial la trasoarele trimise de Jefferson Lerma și Jhon Arias. Pe final, gazonul din Miami a găzduit un dramatism total. În primul minut al prelungirilor, Davinson Sánchez a aruncat tribunele în aer cu o lovitură de cap la colțul lung. Bucuria columbienilor a fost însă scurtă: arbitrajul video (VAR) a intervenit și a anulat golul pentru un ofsaid milimetric, scrie flashscore.ro

Fluierul final a consemnat o remiză albă, dar extrem de spectaculoasă. Rezultatul o lasă pe Columbia pe primul loc în Grupa K, urmând să înfrunte Ghana , în timp ce Portugalia se califică de pe poziția secundă și se pregătește pentru un duel de foc cu Croația .

Pentru că nu a câștigat, Portugalia are în față un traseu infernal. În 16-imi va da peste Croația, iar dacă trece o așteaptă Spania.

Pe de altă parte, Columbia va înfrunta Ghana (locul 3 în grupa L).

D.R. Congo - Uzbekistan 3-1

Selecționata RD Congo a realizat o minune istorică la Cupa Mondială, reușind să întoarcă scorul și să învingă Uzbekistan cu 3-1 în meciul decisiv din Grupa K.

Asiaticii au deschis rapid scorul în minutul 10 prin Eldor Shomurodov și păreau să controleze destinul calificării, însă africanii au declanșat o cursă de urmărire furibundă în repriza secundă. Yoane Wissa a restabilit egalitatea dintr-un penalty obținut tot de el, Fiston Mayele a adus avantajul în minutul 78, iar același Wissa a închis tabela în prelungiri cu o execuție superbă.

Grație acestei victorii Congo s-a calificat pentru prima dată în istorie în șaisprezecimile de finală ale turneului, unde va avea parte de un duel de gală împotriva Angliei.

Rezultatele din această grupă au dus la eliminarea Coreei de Sud. Asiaticii au părăsit grupa echipelor de pe locul 3 care puteau merge mai departe.