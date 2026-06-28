Faza 16-imilor de finală de la Cupa Mondială va debuta în această seară, cu meciul dintre Africa de Sud și Canada.

Toate cele 32 de echipe calificate în fazele eliminatorii au fost stabilite duminică dimineață, după disputarea ultimelor partide din faza grupelor. În urma ultimelor rezultate, și supercomputerul statisticienilor de la Opta a actualizat șansele pentru cucerirea noului trofeu.

Opta: Franța, principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Argentina și Spania completează podiumul

Franța este văzută acum drept principala favorită pentru câștigarea Cupei Mondiale, cu șanse de 18,7%. Echipa lui Didier Deschamps a avut un parcurs excelent, cu 9 puncte din 9 posibile și golaveraj 10-2: 3-1 contra Senegalului, 3-0 în duelul cu Irak și 4-1 împotriva Norvegiei, scrie sport.ro

Franța va înfrunta Suedia în faza 16-imilor de finală, iar în optimi ar putea da peste Germania, în cazul în care și nemții trec de Paraguay.

În ierarhia Opta, Franța este urmată de Argentina, o altă echipă cu punctaj maxim în faza grupelor. Campioana mondială en-titre, cotată cu 16,3% șanse, a învins Algeria (3-0), Austria (2-0) și Iordania (3-1), Lionel Messi find în mare formă, cu șase goluri marcate.

Argentina va înfrunta Capul Verde în 16-imi, iar în optimi ar putea avea un nou duel accesibil, cel puțin pe hârtie, adversară urmând să fie câștigătoarea din partida Australia - Egipt.

Pe locul al treilea apare Spania, cu șanse de 13,5%. După un debut cu stângul, 0-0 în duelul cu Capul Verde, ibericii au învins Arabia Saudită (4-0) și Uruguay (1-0).

Spania se va duela cu Austria în faza 16-imilor, iar în optimi ar putea da peste câștigătoarea din meciul Portugalia - Croația.

Lista continuă cu Anglia (9,7%), Brazilia (6,5%), Portugalia (4,7%) și Germania (4,4%).

tabel/ sport.ro