A plâns în hohote și selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni. Antrenorul a dat de înțeles că va pleca de la cârma echipei după expirarea contractului și nu a putut să încheie conferința de presă, din cauza emoțiilor.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a dat ocazia de a fi în acest loc. De a fi în locul în care mă aflu. Este un loc de vis pentru oricine.”

Chiar dacă a tot încercat să se abțină, atunci când a vorbit despre viitorul său la echipa națională, Lionel Scaloni a izbucnit în lacrimi. Selecționerul de 48 de ani a spus că își va îndeplini obligațiile în baza contractului până la expirarea sa în decembrie, după care nu știe dacă va continua, adăugând că nu poate reuși nimic mai măreț decât de ce a făcut deja.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ Un grup, care dificil va mai putea fi format. Și mă doare. Mă doare sufletul. Îmi pare rău.”

Scaloni nu a mai putut să vorbească din cauza lacrimilor din cauza durerii provocate de înfrângere și s-a ridicat de pe scaun. O eventuală plecare de la selecționata albisceleste s-ar explica cu schimbul de generații de care au nevoie pumele. Scaloni s-ar putea retrage odată cu Leo Messi, despre care a spus că nu știe ce are de gând să facă.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINEI: „ Este cel mai bun fotbalist care a pășit pe un teren de fotbal, după părerea mea. Și nu va schimba nimic, deși ceea ce a făcut la acest Mondial a fost incredibil, ceea ce a fost înainte. ”

Sunt opt ani de când Lionel Scaloni pregătește reprezentativa mare a Argentinei. În acest timp a creat una dintre cele mai bune echipe ale lumii, care a câștigat de două ori Copa America, trofeul Finalissima și a disputat finalele Cupei Mondiale din 2022 și 2026.