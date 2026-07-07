Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a părăsit postul cu efect imediat după înfrângerea cu 1-0 în fața Spaniei, în optimile Cupei Mondiale, luni. Spaniolul, care a condus echipa spre trofeul Nations League vara trecută, a declarat că nu are sens să continue în funcție după această înfrângere.

Vorbind după meci, el a spus: „Am ales să antrenez Portugalia ca să câștig Cupa Mondială și cred că, acum, că nu s-a întâmplat asta, nu are sens să continui. Conducerea și președintele au acum șansa să aleagă selecționerul. Contractul meu se încheie astăzi, nu mai am multe de spus.”

În ciuda prestației dezorganizate, în care a mizat pe un Cristiano Ronaldo de 41 de ani titular pe tot parcursul meciului, Martinez a insistat că turneul nu a fost un eșec.

El a adăugat: „Nu am eșuat, am pierdut un meci împotriva unei echipe favorite, am jucat de la egal la egal, am arătat un talent incredibil.”

„Am câștigat Nations League la lovituri de departajare, totul ține de detalii între echipele de top. Eșecul înseamnă să nu încerci să câștigi, iar noi am încercat până în ultimul minut, am dat totul, jucătorii au fost incredibili, exemplari. Asta te face câștigător. Sper ca fanii Portugaliei să-și amintească tot ce am făcut eu și staff-ul tehnic.”

Numit în 2023, fostul selecționer al Belgiei a condus echipa spre 32 de victorii în 45 de meciuri, transmite flashscore.ro.