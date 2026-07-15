Cea de-a doua finalistă a Cupei Mondiale se decide în această seară. Argentina mai poate face un pas în drumul spre apărare a trofeului, iar Anglia speră să ajungă în ultimul act după o pauză de 60 de ani. Dacă un meci de fotbal începe cu un fluier de start, rivalitatea dintre Argentina și Anglia are în spate o rană istorică, războiul din Insulele Falkland. După conflictul militar soldat cu victime în ambele tabere și câștigat de britanici, Argentina și-a luat revanșa la Mondialul din 1986, așa că orice meci al acestor naționale se transformă într-o luptă de ambiții și orgolii, chiar dacă ambii selecționeri au spus că istoria nu trebuie să nască ură pe stadion.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINA: „Sunt liniștit, mulțumit, super recunoscător jucătorilor mei și vom da și ultima picătură de energie pentru a încerca să ne calificăm în finală, fără îndoială.”

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „ Sunt două mari națiuni ale fotbalului, ne așteptăm mâine la un meci intens. Ne așteptăm la un meci plin de emoție. Mă aștept la un meci cu multe schimbări de dinamică. Vrem să stoarcem și ultima picătură. Vrem să facem următorul pas. Îmi place schimbarea de energie.”

Tomas Tuchel și Lionel Scaloni se așteaptă ca ambele echipe să aducă la apogeu prestațiile lor. Dacă Anglia s-a chinuit până acum în play-off cu Republica Democratică Congo, Norvegia și Mexic, iar Argentina a avut calificări și mai dramatice în fața Capului Verde, Egiptului și Elveției, atunci în meciul din această seară se așteaptă la un fotbal care să confirme statutul bătăliei.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINA: „ Ideea este să ținem mingea și să facem cât mai puțin posibil timpul când nu o avem. Adevărul este că Anglia are și ea jucători buni, dar este o echipă mult mai rapidă, bună în duelurile unul contra unu. ”

De partea cealaltă, Tomas Tuchel a contrazis opiniile criticilor, inclusiv ale altor antrenori, care au spus că Argentina este o echipă slabă. Neamțul se așteaptă să confrunte cea mai bună versiune a Argentinei și a subliniat că elevii săi se vor gândi în primul rând la prestația proprie, dar vor fi precauți și vor încerca să închidă orice spațiu în fața liderului acestei generații, Leo Messi.

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „Este pur și simplu incredibil. Campania lui, turneul lui, modul în care poartă acea echipă în spate este de-a dreptul incredibil. Nu există cuvinte și cu siguranță nu din partea mea. Cine sunt eu să vorbesc despre asta? Pur și simplu nu mai există cuvinte pentru acest tip de realizare, pentru responsabilitatea și calitatea pe care le arată. Și din nou, în acest turneu, el este pur și simplu un lider. ”

Pe teren se vor întâlni două echipe, dar confruntarea lor poartă o istorie mult mai mare decât cele 90 de minute. În spatele fiecărui tricou stau rivalități construite în decenii, orgolii naționale, conflicte și ideologii. În 1982, Argentina a pierdut războiul contra Angliei pentru Insulele Falkland, numite de sud-americani Insulele Malvine. Peste patru ani, răzbunarea a venit pe terenul de fotbal, într-un meci legendar. Diego Armando Maradona a semnat două goluri de epocă: „Mâna lui Dumnezeu” și „golul secolului”, care au adus victoria cu 2 la 1.

În 1986, Argentina a fost campioană, iar de atunci fiecare națională și-a revendicat câte un succes la edițiile Cupei Mondiale din 1998 și 2002. Tensiunea plutește în aer, dar antrenorii își doresc ca ea să se transforme pe teren doar într-o rivalitate corectă.

Lionel SCALONI, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ARGENTINA: „În epoca în care trăim chiar acum, ca noi, ca argentinieni, să nu ne amintim, mai ales de oamenii care și-au pierdut cei dragi și toate acestea, asta este de înțeles, dar vă rog să nu amestecați lucrurile. Ce vină au jucătorii, ce vină au oamenii de acum? Aceea a fost o epocă trecută, foarte tristă pentru toți, și ne-o amintim, desigur.”

Tomas TUCHEL, SELECȚIONERUL NAȚIONALEI ANGLIEI: „ Ne respectăm adversarul, dar nu ne adâncim în evenimentele istorice și nu le facem mai importante decât sunt. Este un meci mare de fotbal. ”

Campioana în exercițiu, Argentina visează să îi ofere un ultim dans lui Leo Messi într-o nouă finală de Cupă Mondială, iar Anglia vrea să ajungă în ultimul act pentru prima dată din 1966. Duelul cu o încărcătură istorică deosebită se va juca la Atlanta, pe Mercedes-Benz Stadium, de la ora 22.