Seria perfectă, fără gol, s-a încheiat, dar naționala Spaniei merge încet dar sigur spre trofeul Cupei Mondiale. Ibericii au primit primul gol la acest turneu final, dar Mikel Merino a lovit din nou pe final și a trimis campioana Europei în semifinale, unde o așteaptă un duel de gală cu Franța lui Kylian Mbappe.

Pe un stadion arhiplin la Los Angeles, am avut parte de una dintre cele mai spectaculoase sferturi de finală ale Campionatului Mondial. Spania a învins Belgia cu 2 la 1, și s-a calificat în semifinale, unde va întâlni Franța într-o reeditare a semifinalei de la EURO 2024.

Ibericii au controlat începutul partidei și au dominat posesia încă din primele minute. Rodri și Lamine Yamal au dat primele emoții defensivei belgiene, iar presiunea echipei lui Luis De La Fuente avea să fie răsplătită în minutul 30. După o intervenție excelentă a lui Thibaut Courtois la șutul lui Dani Olmo, mingea a ajuns la Fabian Ruiz, care a profitat de respingere și a deschis scorul cu primul său gol la acest Campionat Mondial.

Spania a continuat să dicteze ritmul jocului. Lamine Yamal a fost permanent periculos, iar Courtois a intervenit de mai multe ori pentru a păstra Belgia în meci.

Totuși, cu cinci minute înainte de pauză, belgienii au lovit dintr-o fază excelent construită. Timothy Castagne a centrat perfect din partea dreaptă, iar Charles De Ketelaere a reluat imparabil cu capul pentru 1 la 1.

Golul a pus capăt unei serii impresionante a portarului Unai Simon. Spania a încasat pentru prima dată un gol la acest Campionat Mondial, iar recordul goalkeeperului iberic s-a oprit la 649 de minute fără gol primit.

Partea secundă a oferit același ritm ridicat. Belgia a fost aproape de gol prin Kevin De Bruyne și Maxim De Cuyper, însă Unai Simon a intervenit salvator. La cealaltă poartă, Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal au continuat să pună presiune pe defensiva adversă. Momentul care a schimbat definitiv meciul s-a produs după pauza de hidratare, când Thibaut Courtois a părăsit terenul accidentat, fiind înlocuit de Senne Lammens. Absența portarului lui Real Madrid s-a simțit în finalul partidei. În minutul 88, după un șut puternic respins în față de Lammens, Mikel Merino a fost la locul potrivit și a înscris golul calificării.

Merino a repetat astfel scenariul din optimile de finală, când marcase tot pe final împotriva Portugaliei. Reușita l-a propulsat pe mijlocașul spaniol în istoria Cupei Mondiale, Mikel Merino devenind primul fotbalist care înscrie golurile victoriei din postura de rezervă în două meciuri eliminatorii diferite ale aceleiași ediții de Mondial. Pentru Spania, calificarea are și o semnificație aparte. Selecționata "La Roja" ajunge în semifinalele Cupei Mondiale pentru prima dată după ediția din 2010, când avea să cucerească și singurul titlu mondial din istorie. În schimb, Belgia părăsește competiția după un meci curajos, dar marcat de probleme medicale. Youri Tielemans s-a accidentat încă de la încălzire și a fost înlocuit înainte de start, iar Courtois a ieșit și el accidentat în repriza secundă. Semifinala dintre Spania și Franța se anunță unul dintre marile spectacole ale acestui Campionat Mondial.