După meciul de aseară, s-a încheiat o eră în fotbalul mondial. Starul Neymar și-a anunțat retragerea din naționala Braziliei, imediat după eliminarea Seleção de la Cupa Mondială.

Imaginile cu Neymar în lacrimi, aplaudând suporterii și îmbrățișându-și colegii înainte de a părăsi terenul, au făcut înconjurul lumii și au devenit simbolul finalului unei cariere internaționale care a inspirat milioane de fani.

„Am încercat. Am încercat. Totul a început aici și tot aici se termină. Acum s-a încheiat”, a declarat atacantul de 34 de ani, cu lacrimi în ochi, pe gazonul stadionului MetLife din New Jersey, arena pe care debutase pentru naționala Braziliei în urmă cu 16 ani.

Neymar a confirmat că meciul cu Norvegia a fost ultimul în tricoul Braziliei. El încheie astfel o carieră impresionantă la echipa națională, cu 130 de selecții în care a înscris 80 de goluri și a oferit 58 de pase decisive, devenind cel mai bun marcator din istoria formației Cariocas.

Totuși, marele trofeu îi lipsește din palmares. Deși a participat la patru ediții ale Cupei Mondiale, Neymar nu a reușit să cucerească titlul mondial alături de Brazilia, cea mai importantă performanță rămânând triumful din Cupa Confederațiilor, din 2013.