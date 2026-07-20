Victoria la Cupa Mondială a declanșat „mici cutremure” în Spania. Mici unde de șoc au fost înregistrate în mai multe regiuni iberice, când a fost marcat golul lui Ferran și după fluierul final. Fiesta spaniolă a durat până dimineața, milioane de oameni din toată țara sărbătorind titlul inctercontinental.

Spania a îmbrăcat straie de sărbătoare, după meciul câștigat în fața Argentinei. În orașele mari, piețele centrale s-au transformat în adevărate mări de culoare roșie și galbenă.

La Madrid, renumitele Piața de Colon și fântânile Cibeles, locul de întâlnire pentru cele mai importante sărbători, au devenit adevărate oceane de steaguri, iar cântecele dedicate naționalei au continuat până în zorii zilei. Mulți fani au aprins torțe, au dansat pe străzi și au transformat victoria într-o sărbătoare populară de proporții.

Pe străzi au răsunat necontenit claxoanele mașinilor, care au trâmbițat succesul spaniol.

Un alt punct important spaniol, Barcelona, a fost în centrul atenției datorită numeroșilor jucători ai naționalei proveniți din fotbalul catalan, dar și datorită lui Lamine Yamal, una dintre figurile noii generații a Spaniei.â

Seismografe amplasate în mai multe regiuni ale Spaniei, precum Algeciras, Barcelona, Cadiz și Granada, au detectat vibrații generate de explozia de bucurie a suporterilor după golul înscris de Ferran Torres.

După fluierul final, măsurările au arătat cele mai mari unde, asemănătoare celor seismice.

De la Madrid la Barcelona, în Sevilla, Valencia și Gijon - toată Spania a vibrat.

Sărbătoarea continuă în această seară, când acasă revin campionii. Va fi o noapte albă pentru iberici, la Madrid adunându-se aproximativ un milion de oameni pentru petrecerea la care participă și regele Filip al VI-lea.