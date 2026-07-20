Spania a cucerit marele trofeu, dar și majoritatea distincțiilor individuale. Căpitanul Rodri a fost dirijorul echipei și a fost numit cel mai bun jucător al turneului. Fundașul Pau Cubarsi a luat titlul de cel mai bun tânăr fotbalist, iar Unai Simon – de cel mai bun portar.

Rodri a fost un adevărat dispecer al naționalei Spaniei la mijlocul terenului. Fotbalistul de 30 de ani a fost absolut peste tot, a bătut recordul de pase reușite de un jucător pe parcursul unui turneu, 790, a fost titular și căpitan în toate cele opt partide și a câștigat binemeritat titlul de „cel mai bun fotbalist al turneului”. Pe locul doi a încheiat Lionel Messi, învins în marea finală, iar al treilea a fost Kylian Mbappe. Este impresionant modul în care a renăscut câștigătorul Balonului de aur în 2024, când la sfârșitul acelui an a suferit o ruptură a ligamentului anterior încrucișat al genunchiului, cea mai dură accidentare pentru orice jucător. Sezonul trecut a fost complicat pentru închizătorul de la Manchester City, însă la acest Mondial Rodri a fost imperial.

Rodrigo HERNANDEZ, CĂPITANUL NAȚIONALEI SPANIEI: „ Îmi doresc ca noua generație să mă vadă ca pe un exemplu că atunci când ajungi la pământ te poți ridica din nou. Aceasta este filosofia mea de-a lungul vieții. Sigur, uneori lucrurile merg bine, alteori prost, dar trebuie să fim pozitivi. ”

La capitolul pase, după Rodri, cel mai bun rezultat la competiția din SUA, Canada și Mexic a fost obținut de Pau Cubarsi. La doar 19 ani, fundașul central a demonstrat o maturitate în joc de invidiat și a fost numit „cel mai bun tânăr jucător”. Cubarsi a făcut pereche cu Aymeric Laporte în defensivă, iar Unai Simon a apărat poarta. Spania a încasat doar un gol pe parcursul turneului, devenind prima campioană mondială cu o asemenea performanță. Simon a rezistat 650 de minute la rând cu poarta intactă, belgianul De Ketelaere fiind singurul care a înscris. Jocul calculat și închegat al întregii echipe l-au făcut pe goalkeeper cel mai bun la acest turneu.

Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat marcatorul singurului gol, Ferran Torres. Totuși un premiu important nu a ajuns la spanioli. Titlul de golgheter al competiției a fost cucerit de Kylian Mbappe, care a marcat de 10 ori și l-a depășit cu două goluri pe Lionel Messi. Cel mai bun asistent a fost un alt francez, Michael Olise, care a livrat șapte pase decisive, un record la o singură ediție.